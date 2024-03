¿Qué es ese extraño edificio metálico en el centro de Las Vegas?

Si alguna vez te has preguntado qué es ese edificio del centro de Las Vegas que parece un rollo de película retorcido, no busques más.

El exterior del Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, en el centro de Las Vegas, el 27 de noviembre de 2012. (Jessica Ebelhar/Las Vegas Review-Journal)

Exterior del Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, en el centro de Las Vegas, el 27 de noviembre de 2012. (Jessica Ebelhar/Las Vegas Review-Journal)

Vista del Lou Ruvo Center for Brain Health, el Smith Center for the Performing Arts y el centro de Las Vegas tal y como se ve el miércoles 13 de junio de 2013. (Jeff Scheid/Las Vegas Review-Journal)

La tecnóloga de medicina nuclear Vanessa Martínez se prepara para realizar el escáner GE 180 al residente de Las Vegas Jim Pettis en el Cleveland Clinic - Lou Ruvo Center for Brain Health en el centro de Las Vegas, el jueves 3 de enero de 2019. (Richard Brian/Las Vegas Review-Journal)

Con 199 ventanas de diferentes tamaños y formas, el interior del Life Activity Center en el Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health en Las Vegas, Nevada durante la ceremonia de inauguración del centro el 21 de mayo de 2010. El centro se encuentra en la esquina de Grand Central Parkway y Bonneville Avenue y albergará educación médica y otros eventos especiales. (Mike Stotts)

La retorcida fachada no tradicional del recientemente rebautizado Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, que fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Frank Gehry, se muestra con andamios todavía en su lugar para continuar la construcción durante un evento con los medios de comunicación, el martes 17 de febrero de 2009, en Las Vegas. El acto se celebró para anunciar que el antiguo Instituto del Cerebro Lou Ruvo, que lleva el nombre del padre del empresario de Las Vegas Larry Ruvo, fallecido de Alzheimer, unía fuerzas con la Cleveland Clinic para convertirse en el Centro Lou Ruvo para la Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health. (Andrew Taylor/The View) ANDREW TAYLOR/THE VIEW

Frank Gehry diseñado Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health se muestra el lunes, 16 de marzo 2009. (Jeff Scheid/Las Vegas Review-Journal)

La retorcida fachada no tradicional del recién rebautizado Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, que fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Frank Gehry, se muestra durante la construcción después de un evento con los medios de comunicación el martes 17 de febrero de 2009, en Las Vegas. El evento se celebró para anunciar que el antiguo Instituto del Cerebro Lou Ruvo, que lleva el nombre del padre del empresario de Las Vegas Larry Ruvo, fallecido de Alzheimer, unía fuerzas con la Cleveland Clinic para convertirse en el Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health. (Andrew Taylor/The View)

Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health en construcción. (Bill Hughes)

¿Alguna vez has pasado por delante de ese edificio del centro de Las Vegas que parece un rollo de película retorcido y te has preguntado qué era?

El edificio, ubicado en la esquina de West Bonneville Avenue y South Grand Central Parkway, es el Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, un centro de investigación y clínica especializado en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

La clínica ofrece tanto servicios de apoyo a quienes padecen enfermedades cerebrales como a sus cuidadores, entre ellos musicoterapia, logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia, según indica su sitio web.

El Centro Lou Ruvo es uno de los principales sitios de ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer, y en 2023 administró su primera dosis del fármaco lecanemab, un tratamiento para el Alzheimer precoz, según Cleveland Clinic.

En 2022, el centro de investigación recibió una subvención de 11.3 millones de dólares con la UNLV para la investigación conjunta de las causas de las enfermedades degenerativas del cerebro.

Lou Ruvo debe su nombre al padre de Larry Ruvo, ejecutivo de la industria vinícola y licorera, a quien se diagnosticó Alzheimer en 1992 y falleció en 1994. Larry Ruvo también fundó la organización sin fines de lucro Keep Memory Alive, que apoya el centro.

Ruvo cuenta que él y su familia lucharon durante un año para encontrar un diagnóstico preciso de la enfermedad de su padre en Las Vegas, lo que obligó a la familia a salir del estado para recibir tratamiento. La experiencia le inspiró para crear un centro en el sur de Nevada que apoye a los pacientes y cuidadores que se enfrentan a enfermedades cerebrales, reportó el Review-Journal.

Frank Gehry, arquitecto del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y del Museum of Popular Culture de Seattle, diseñó el edificio metálico. El centro se inauguró oficialmente en 2010, tras tres años de obras.

Ruvo quería que Gehry diseñara el centro para aumentar su popularidad y le dijo: “Usa tu fama para curar una enfermedad”, reportó el Review-Journal.

El centro también alberga el Keep Memory Alive Event Center, que organiza banquetes, conferencias y bodas.