Pumpkin Park: Henderson consigue un jardín comunitario

Un visitante observa un nuevo jardín comunitario en Pumpkin Park el jueves 26 de octubre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Shari Ferguson, directora de parques y recreación de la ciudad de Henderson, habla sobre Pumpkin Park en Pumpkin Park el jueves 26 de octubre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

La alcaldesa de Henderson, Michelle Romero, se dirige a una multitud durante una ceremonia de inauguración de Pumpkin Park en Pumpkin Park el jueves 26 de octubre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Anna Richey atiende a una de las camas del jardín en Pumpkin Park el jueves 26 de octubre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Anna Richey se ocupa de uno de los parterres de Pumpkin Park el jueves 26 de octubre de 2023, en Henderson. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Henderson reveló una primicia para la ciudad cuando abrió su nuevo parque el jueves.

Pumpkin Park, en Drake Street cerca de Burkholder Boulevard, marca el parque número 71 de Henderson, pero este tiene algo que ningún otro parque de Henderson tiene: el primer jardín público de la comunidad de la ciudad.

Pumpkin Park cuenta con dos jardines: Uno está totalmente abierto al público, y cualquier persona de la comunidad puede recoger libremente las frutas y verduras que crecen allí. El otro es privado, y la gente puede alquilar su propia parcela durante un año.

Garden Farms of Nevada planta y mantiene las frutas y verduras en el parque público, y la organización ofrece apoyo, como responder a preguntas y proporcionar una lista de plantación, a los inquilinos de los huertos privados.

Allie Pieroni, subdirectora de Garden Farms of Nevada, explica que la organización enseña a los habitantes de entornos urbanos a cultivar alimentos. Para ello, organiza mercados agrícolas, imparte clases y ayuda a crear huertos comunitarios, entre otros servicios.

Los huertos de Pumpkin Park son uno de los proyectos de mayor envergadura de Garden Farms of Nevada.

“Normalmente hacemos cosas a menor escala, como huertos en patios traseros o huertos escolares, o tenemos otro huerto comunitario en North Las Vegas, pero no es nada comparado con este tamaño”, dijo Pieroni sobre Pumpkin Park.

La alcaldesa Michelle Romero dijo que hay algunos jardines comunitarios privados en la ciudad, en algunas escuelas y dentro de algunos vecindarios, pero el nuevo parque es el primero que se abre al público.

Pumpkin Park está ubicado en uno de los desiertos de alimentos de Henderson, y servirá como un recurso para la comunidad cercana a tener un mejor acceso a los alimentos frescos, Romero y Pieroni dijo.

“Esto realmente va a traer el acceso a los alimentos a las personas que necesariamente no van a ser capaces de tener acceso a alimentos frescos”, dijo Pieroni. “Es algo que no se puede conseguir en ningún otro sitio, alimentos frescos directamente de la tierra. Definitivamente no se puede conseguir que en una tienda de comestibles “.

Todas las jardineras privadas están actualmente ocupadas en Pumpkin Park, pero los residentes pueden visitar el sitio web de Henderson para inscribirse en una lista de espera para cuando se abran las jardineras.