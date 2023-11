Puede llover durante el Grand Prix de Las Vegas; las cosas podrían ponerse feas

Los fans y pilotos del Grand Prix de Las Vegas de la Fórmula Uno, que debuta la próxima semana, podrían tener que lidiar con la lluvia.

A finales de la semana “podríamos tener algo de lluvia”, dice la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) Jenn Varian, de la oficina de la agencia en Las Vegas. “La tendencia es que haya más probabilidades de lluvia. No es una garantía”.

Varian dijo que el servicio meteorológico tendría una mejor idea de la cantidad de lluvia para el lunes. La agencia no publica pronósticos a más de siete días vista.

An incoming system will bring increased chances of above normal precipitation to the region late next week, including a 50-60% chance of above normal precipitation for the Las Vegas area. #NVwx #VegasWeather pic.twitter.com/e09LgWC3VZ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 8, 2023