Propiedad del Strip de Las Vegas se enfrenta a un gran cambio: Mirage

La transformación del Tropicana ha comenzado, y el público se despidió la semana pasada de uno de los establecimientos de juego históricos del Strip.

El próximo establecimiento en cambiar será: El Mirage.

Es de suponer que habrá más apoyo al Mirage que al Tropicana, porque su historia está más fresca en la memoria de la gente.

El Mirage forma parte de la historia de Las Vegas por ser el primer megaresort del Strip, definido generalmente como un establecimiento con más de tres mil habitaciones.

Construido por Steve Wynn e inaugurado en 1989, el Mirage fue pionero en el sector de los casinos: el primero en financiarse con bonos basura de Wall Street y el primero en incluir hábitats naturales para delfines y para los tigres blancos de Siegfried & Roy.

Wynn tenía propensión a construir lo que en aquel momento era el hotel más caro jamás construido, y The Mirage no fue diferente, ya que se estableció por un presupuesto superior a los 630 millones de dólares.

Desde el principio, los analistas se mostraron escépticos de que The Mirage pudiera generar el millón de dólares de ingresos necesarios para mantener el resort en funcionamiento, pero no solo cubrió los gastos, sino que superó las expectativas, desencadenando el frenesí constructor que hizo rico a Wynn y famoso a Las Vegas.

Y, por supuesto, fue el primero en ofrecer una atracción exterior de entretenimiento, una erupción volcánica cada hora, para atraer a la gente al interior para ver otras características notables y apostar.

Disneylandia para adultos

Después de que Wynn vendiera el Mirage y el vecino Treasure Island a MGM Resorts International, Las Vegas se transformó en una Disneylandia para adultos que Wynn se encargó de acelerar.

Cuando MGM vendió The Mirage a Hard Rock International de la tribu semínola por 1,080 millones de dólares en 2021, se anunció que el nombre de The Mirage cambiaría a Hard Rock Las Vegas, que sustituiría el icónico volcán en erupción por una enorme torre de hotel con forma de guitarra.

Después de ver el cariño que el público profesó al Tropicana, ¿qué le espera al Mirage?

Los analistas locales que han seguido la evolución del Strip prevén que habrá la misma sensación de pérdida cuando se produzca el cambio de nombre en The Mirage, pero que forma parte de la naturaleza de Las Vegas reinventarse.

Comparando Tropicana con The Mirage, Amanda Belarmino, profesora adjunta de la Facultad de Hostelería William F. Harrah de la UNLV, dijo que la situación de The Mirage es definitivamente diferente a la de Tropicana.

“Creo que también habrá un sentimiento de pérdida con el Mirage”, dijo Belarmino. “Creo que ambos establecimientos fueron pioneros cuando abrieron sus puertas y forman parte del tejido de nuestra comunidad. Mucha gente trabajó en esos establecimientos, se casó en sus capillas y guarda buenos recuerdos de sus visitas”.

El hecho de que la estructura de The Mirage siga en pie, pero renovada, brinda la oportunidad de captar y preservar su sabor.

“El Mirage marcó el comienzo de una nueva era, la era de los megaresorts”, afirmó. Ayudó a Las Vegas a reinventarse desde la época de la mafia hasta lo que es hoy”. Al igual que el Tropicana, sus días como resort de primera clase han quedado atrás, pero a diferencia del Tropicana, el edificio no se derrumbará. Creo que habrá una sensación de pérdida, pero el Mirage realmente merece ser renovado y conservado. Su transformación en el Hard Rock ayuda a preservar el legado del Mirage”.

Bellarmino aprecia la diversidad de propietarios que el Hard Rock aportará al Strip.

“El Hard Rock ayudará también a inaugurar una nueva era, mientras vemos cómo el juego tribal sigue afianzándose en la ciudad”, dijo. “La diversidad de propietarios es buena para los empleados y los clientes, ya que crea más oportunidades. Si queremos que se conserven nuestras otras propiedades históricas, como el Sahara y el Flamingo, tenemos que apoyarlas. La actual renovación de Rio y del Palms demuestra cómo la reinversión en los inmuebles puede darles nueva vida. Una cosa de la que siempre podemos estar seguros en Las Vegas es que nos reinventamos constantemente y que las nuevas oportunidades nos ayudan a crecer”.

Empresas tribales

Aunque The Mirage/Hard Rock es propiedad de la tribu semínola, la ley de Nevada le obliga a operar como casino comercial de Nevada y no como casino tribal. Es la tercera empresa tribal que toma un casino de Las Vegas, tras Virgin Hotels Las Vegas (Mohegan Gaming and Entertainment, filial de la tribu Mohegan de Connecticut) y el Palms (San Manuel Band of Mission Indians de California).

Brendan Bussmann, analista del sector del juego de B Global, con sede en Las Vegas, afirmó que la transición del Mirage es un buen ejemplo de cómo Las Vegas sigue reinventándose para satisfacer las necesidades de un mercado cambiante.

“Siempre habrá nostalgia por el volcán, pero se podría decir lo mismo del espectáculo de piratas o de Sirens of TI”., afirma Bussmann. “El destino ha evolucionado y siempre lo hará, con algunas cosas que desaparecen mientras aparecen nuevas atracciones como una guitarra. Es lo que hace grande a esta industria, que sigue evolucionando, pero abraza lo que puede atesorar de su historia”.

Dijo que las transformaciones tanto en The Mirage como en Tropicana ayudarán en última instancia al mercado.

“El Mirage de hoy no es el Mirage que fue el primer resort integrado que cambió para siempre el Strip de Las Vegas, y no será el Mirage del futuro a medida que Hard Rock International ponga su propio sello en esta parcela”, dijo. “Las Vegas ha seguido y seguirá evolucionando. En el momento en que dejemos de hacerlo, el destino tendrá problemas, pero no creo que eso ocurra”.

“En cuanto al futuro del Trop, también cambiará a un modelo centrado en el béisbol, ya que el deporte sigue desempeñando un papel en nuestro desarrollo actual y futuro. Es el paso de otro ícono, como hemos visto con el Sands y el Dunes a lo largo de los años, pero la capacidad de traer el béisbol de la Major League Baseball a una nueva instalación que llene un vacío ayudará a impulsar el futuro”.