Pronóstico del caluroso Columbus Day en el valle de Las Vegas

El Columbus Day será cálido en el valle de Las Vegas con una máxima proyectada cercana a los 89° F.

Los vientos estarán tranquilos con un cielo soleado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

De martes a sábado estará igual de cálido, si no un grado más, ya que el verano se mantiene a mediados de octubre.

We may be wrapping up the weekend today but it's never too soon to plan for next weekend! Here's a 5-day outlook beginning Friday from our friends @NWSCPC. #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/sNwzqsrKgC

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 9, 2022