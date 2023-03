Pronóstico de lunes tranquilo en Las Vegas antes de posibles días de tormenta

El lunes estará soleado y fresco en el valle de Las Vegas antes de unos días de tiempo posiblemente con tormenta, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

La máxima de la tarde estará cerca de los 59°F con un cielo soleado. Los vientos del noreste de 10-14 mph podrían alcanzar ráfagas de 21 mph.

With our next storm just 48 hours away, listed are the current highest precipitation chances & highest wind gusts forecast over a 72-hour period. Be prepared! #cawx #nvwx #azwx pic.twitter.com/kALnhziWP9

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 26, 2023