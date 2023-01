Pronóstico de lluvias en el valle y fuertes nevadas en las montañas hasta el martes

Hay una probabilidad del 30 por ciento de lluvia en el valle a partir de la tarde del lunes, mientras que se pronostican fuertes nevadas para Spring Mountains, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Un cielo parcialmente soleado y una máxima cerca de los 60° F se espera para el centro del valle de Las Vegas. Los vientos de la mañana se intensificarán por la tarde.

Hay una probabilidad del 60 por ciento de que haya aguaceros por la noche con cielos mayormente nublados.

More heavy snow is on the way for the Southern Sierra and White Mountains of Inyo County, CA as well as the Spring Mountains of Southern Nevada. Winter Storm Warnings are in effect Monday thru Tuesday. #cawx #nvwx pic.twitter.com/gXN1xSE7Lf

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) January 8, 2023