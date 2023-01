Premios mayores en casinos dentro y fuera del Strip de Las Vegas

(Boyd Gaming)

Un jugador de The Cromwell ganó el premio mayor progresivo de Ultimate Texas Hold'em con una escalera real por 255.148 dólares el martes, 3 de enero de 2023, en Las Vegas. (Caesars Entertainment)

Un par de jugadores de juegos de mesa tendrán tiempo de sobra para reportar sus ganancias de principios de 2023 al Servicio de Impuestos Internos.

Un jugador de The Cromwell se llevó el martes el premio mayor progresivo de Ultimate Texas Hold’em con una escalera real de 255,148 dólares, según un portavoz de Caesars Entertainment.

Para no quedarse atrás, un invitado de Wisconsin obtuvo un premio mayor progresivo en Pai Gow Poker de 118,553 dólares el domingo en The Orleans, según un portavoz de Boyd Gaming. El afortunado jugador ganó otros cinco mil dólares en una apuesta adicional.

Ganadores en todo el valle de Las Vegas

Aliante

Una caja es un tambor de calidad para algunos.

Congrats to our guest, who danced the night away after getting this jackpot on Dancing Drums! pic.twitter.com/eXshhkmxmI — Aliante Casino (@aliantecasino) January 2, 2023

Binion’s

¡Felicidades a Rosemarie!

Boulder Station

Una buena vuelta aquí.

Buffalo Revolution $14,618.72 JACKPOT! 🚨🤩

Bet ➡️ $2.25 pic.twitter.com/LdK2TZW2cZ — Boulder Station (@boulderstation) January 2, 2023

Cannery

¿Cinco casillas? Irreal.

Congrats to this guest on the $22k Jackpot! pic.twitter.com/9bU6G2i8Up — Cannery Casino (@CanneryCasino) January 3, 2023

Horseshoe Las Vegas

Repartiendo la riqueza.

Congratulations to these two @CaesarsRewards members on #Jackpots totaling $57,600! 👏 21+. Gambling problem? Call 800-522-4700. pic.twitter.com/qpkLpuXDPf — Horseshoe Las Vegas (@HorseshoeVegas) January 2, 2023

Sahara

¡Así se hace, Severiano!

What a way to start the new year, Severiano! Congrats on your $11,700 jackpot. 🤩 pic.twitter.com/Qef5HhUAOt — SAHARA Las Vegas (@SAHARALasVegas) January 2, 2023

Sam’s Town

Quitando la tentación.

Well, that was a SWEET draw! 🍬 pic.twitter.com/WTWcg0YT9j — Sam's Town Las Vegas (@samstownlv) December 30, 2022

Sunset Station

Puede que ya no necesites ese juego gratis.