Precios de habitaciones para el Super Bowl serían más altos que para la F1

Un anuncio de Pepsi se ve en el Delano Las Vegas, cerca del Allegiant Stadium, el miércoles 10 de enero de 2024, antes del Super Bowl de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un anuncio de Pepsi en el Delano Las Vegas, cerca del Allegiant Stadium, el miércoles 10 de enero de 2024, antes del Super Bowl de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los precios de las habitaciones de hotel para el Super Bowl 58 del mes próximo podrían ser más altos que los de la Fórmula Uno de noviembre.

Un sondeo de tarifas entre 138 hoteles de Las Vegas realizada por el Review-Journal el jueves indica que los visitantes durante el fin de semana previo al partido del campeonato de la National Football League (NFL) del 11 de febrero pagarán un promedio de 443.84 dólares por noche antes de impuestos y tarifas.

El promedio en el Strip es de 856.19 dólares por noche en 36 establecimientos.

“Todos los establecimientos tienen un historial de demanda por el Super Bowl, por lo que están mejor preparados para tomar decisiones sobre precios que con la F1”, declaró Amanda Belarmino, profesora adjunta de la Escuela de Hostelería William F. Harrah de la UNLV.

El Review-Journal hizo un estudio de las habitaciones que figuran en hotels.com para pasar la noche del viernes al sábado antes del partido del domingo. Algunos resorts ya han agotado sus habitaciones y otros exigen estancias de dos y tres noches para aceptar una reserva.

La proximidad importa

La proximidad de un hotel al Allegiant Stadium, donde se jugará el partido, parece ser un factor que influye en el costo total.

Por ejemplo, un Motel 6 cerca del estadio, en 5085 S. Dean Martin Drive, está en 509 dólares por noche. En comparación, las habitaciones del MGM Grand cuestan 500 dólares por noche.

El casino más cercano al Allegiant Stadium, el Mandalay Bay, con 3,209 habitaciones, se anuncia en 1,100 dólares la noche, mientras que Delano, que no es un casino y cuenta con 1,117 suites, está en 1,478 dólares la noche.

El centro de convenciones del Mandalay Bay también está ubicado en el Super Bowl Experience, un conjunto de actividades y exposiciones relacionadas con el Super Bowl.

Mandalay Bay y Delano están entre los 10 establecimientos cuyas tarifas superan los mil dólares por noche. Los lugares donde los huéspedes pagarán más: Wynn y Encore Las Vegas, ambos con un precio base de 2,500 dólares por noche. Con impuestos y tarifas, el precio por noche en Wynn y Encore es de 2,880 dólares por noche.

Otros establecimientos que superaron la barrera de los mil dólares son el Caesars Palace, sede de la NFL, en 2,499 dólares la noche; las Signature Suites del MGM Grand, en 1,900 dólares; las suites con balcón del MGM Grand Signature, en 1,170 dólares; el Aria, en 1,149 dólares; el flamante Fontainebleau, en 1,120 dólares, y el Hilton Grand Vacations Club Flamingo, en 1,099 dólares.

Otros dos resorts apenas superaron el umbral de los mil dólares: The Venetian y Palazzo, que ofrecían habitaciones en 999 dólares por noche.

Las tarifas fuera del Strip y en el centro de Las Vegas son una ganga comparadas con las del Strip.

Las habitaciones más baratas fuera de la ciudad

El sondeo mostró que los precios en 13 establecimientos del centro de la ciudad alcanzan un promedio de 280.77 dólares por noche, mientras que 89 moteles y hoteles fuera del Strip ofrecen un precio promedio de 300.87 dólares por noche. Las propiedades fuera del Strip incluyen algunos hoteles fuera de la ciudad en Boulder City, Primm, Pahrump y Mount Charleston.

En el valle de Las Vegas no hay moteles ni hoteles de menos de 100 dólares. Los alojamientos más baratos están en Buffalo Bill’s, en la frontera entre California y Nevada, en Primm, en 62 dólares por noche; en el Saddle West Hotel and Casino and RV Park de Pahrump, en 89 dólares por noche, y en el Pahrump Nugget, en 94 dólares por noche.

La disponibilidad menos cara en el centro es en el Oasis at Gold Spike, en 219 dólares por noche.

Comparativamente, los precios de las habitaciones para el Super Bowl parecen ser más altos que para la carrera de la F1, la National Finals Rodeo, la celebración de Año Nuevo y el CES.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), que publica mensualmente los índices promedio de los precios de las habitaciones, indicó que el índice promedio de noviembre fue de 249.31 dólares, el más alto de la historia.

El Review-Journal no hizo un sondeo de las tarifas de todas las habitaciones de hotel en hotels.com específicamente para la F1.

El precio promedio de una habitación en el Strip, según un sondeo de 47 resorts en hotels.com, fue de unos 593 dólares, sin incluir impuestos ni tarifas del resort.

Pero el diario hizo un sondeo para la National Finals Rodeo (399.65 dólares por noche en promedio), Año Nuevo (261.76 dólares) y el CES (266.81 dólares).

Las Vegas nunca ha albergado un Super Bowl, pero la LVCVA informó el pasado marzo que la tarifa diaria promedio por habitación en febrero de 2023 fue de 176.64 dólares por noche, con un promedio en el Strip de 188.18 dólares por noche.

La medida del éxito del juego de azar

Belarmino cree que la verdadera medida del éxito de Las Vegas como sede del Super Bowl estará en las cifras de ganancias del juego de azar, ya que la ciudad atrae tradicionalmente a una gran multitud para el partido, incluso si se juega en otro lugar.

“El aumento del precio de las habitaciones también me indica que hay una mayor demanda por parte de los jugadores de casino”, dijo Belarmino. “Si un casino-hotel tiene más jugadores alojados en su hotel, tiene menos habitaciones que ofertar por internet y puede ofertarlas a precios más altos”. Históricamente, el Super Bowl genera una gran demanda para la ciudad anfitriona, y muchos estadounidenses tienen en su lista de deseos asistir al Super Bowl. Las Vegas siempre está muy concurrido para un Super Bowl, así que creo que la verdadera medida del éxito será la ganancia del juego de azar de ese fin de semana, más que el índice promedio diario”.

Los funcionarios no sabrán cuál es esa cantidad hasta finales de marzo, cuando la Junta de Control del Juego de Azar de Nevada presente las cifras de ganancias del juego de azar de febrero.

Los analistas ya están anticipando que las cifras de juego de azar de febrero serán más altas que en 2023 porque es año bisiesto y los apostadores tendrán un día más para jugar a los juegos de mesa y las máquinas tragamonedas de lo que normalmente tienen la mayoría de los meses de febrero.