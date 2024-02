Posibilidad de lluvia y nieve en LV hasta el fin de semana del Super Bowl

Después de una semana de tiempo soleado, la lluvia podría ser un factor diario desde principios hasta mediados de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional. Una pareja camina a través de Cornerstone Park después de la lluvia en Henderson, lunes, 22 de enero 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los totales de lluvia de tres días para la región de Las Vegas para la tormenta del 3 de febrero hasta el 6 de febrero de 2024. (Medidores del Distrito Regional de Control de Inundaciones)

El lago Tecopa resurge de su profundo letargo pleistocénico tras dos días de fuertes lluvias en el sur de Nevada. (Conservancy Amargosa)

El río Amargosa fluye con fuerza a través del Amargosa Canyon, el martes 6 de febrero de 2024. (Amargosa Conservancy)

Lo peor ya pasó.

Una tormenta de tres días dejó caer de tres a cinco pies de nieve en las Spring Mountains y un mínimo de alrededor de un cuarto de pulgada de lluvia en MacDonald Ranch.

Varias áreas del valle oeste recibieron de tres cuartos a dos pulgadas con 2.09 pulgadas registradas en Red Rock Canyon y 2.20 pulgadas solo unas millas al este del Monte Charleston.

Es posible que llegue más humedad hasta el viernes antes de que se espere que el sol brille en el valle de Las Vegas y para el fin de semana del Super Bowl.

Lee Canyon, uno de los receptores de toda la nieve, permanecerá cerrado el miércoles por segundo día consecutivo mientras los trabajadores intentan mitigar el peligro de avalanchas.

La estación recibió 22 pulgadas de nieve desde el lunes por la mañana hasta el martes por la noche y 59.5 pulgadas en la última semana y 106.5 pulgadas para la temporada.

Las rutas estatales 156 (Lee Canyon Road) y 158 (Deer Creek Road) se abrieron al tránsito el martes por la noche, pero se necesitan cadenas o neumáticos de nieve. Se les pide a los automovilistas reducir la velocidad debido al hielo en las carreteras.

The three day (Feb. 4-6) rainfall totals across our region are impressive…especially over the area from Las Vegas to Barstow and north up the Owens Valley in California where many automated sites recorded over 2 inches. pic.twitter.com/09lzXs1PG2 — NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 7, 2024

El pronóstico para el miércoles prevé un cuarto día invernal. Hay un 30 por ciento de probabilidad de lluvias antes de las 10 a.m. y otra probabilidad después de las 4 p.m. La máxima debería estar cerca de 55 °F con vientos del suroeste que pueden alcanzar ráfagas de 24 mph.

El miércoles por la noche habrá un 60 por ciento de probabilidad de lluvia, principalmente entre las 10 p.m. y las 4 a.m. El cielo estará muy nublado con una mínima matinal alrededor de los 42°. Los vientos del sur-suroeste de 10 a 13 mph podrían alcanzar ráfagas de 18 mph.

El jueves podría traer algo de lluvia con posiblemente más nieve en las elevaciones más altas, posiblemente dejando caer la nieve a un nivel de alrededor de 3,200 pies.

Un 20-30 por ciento de probabilidad de precipitación se extiende hasta el viernes por la noche.

El sol se espera el sábado y el domingo con máximas cercanas a los 55°.

What a storm! Parts of the Amargosa River watershed received about 50% of annual rainfall in 24 hours. The Amargosa River is flowing strong through the Amargosa Canyon as pictured here, and once again Lake Tecopa re-emerges from its deep Pleistocene slumber.

Rainfall totals: 🧵 pic.twitter.com/PpWLDLfDQx — Amargosa Conservancy (@AmargosaConserv) February 6, 2024

La precipitación generalizada ha llenado arroyos y escorrentías. Algunos reportan haber recibido casi medio año de lluvia durante los tres días.

“Partes de la cuenca del río Amargosa recibieron cerca del 50 por ciento de las precipitaciones anuales en 24 horas”, según una publicación de Armagosa Conservancy en X. “El río Amargosa fluye con fuerza por Amargosa Canyon” y “el Lago Tecopa resurge de su profundo letargo pleistoceno”.

⚠️Flood Advisory⚠️ 📍Death Valley National Park

⏰Until 4:45 am Wednesday, Feb., 7th, 2024 Parks Service reports 1 to 2 inches of water flowing over roadways along with debris.#CAwx pic.twitter.com/2Qg2rJAeII — NWS Las Vegas (@NWSVegas) February 7, 2024

De una a dos pulgadas de agua corrían por algunas carreteras del Parque Nacional Death Valley el martes por la noche. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de inundaciones hasta las primeras horas del miércoles.