Por primera vez en mucho tiempo, la fiesta de Víspera de Año Nuevo es amenazada por la lluvia

Han pasado casi 80 años desde que el valle de Las Vegas recibió una lluvia significativa en la Víspera de Año Nuevo.

En 1943, cayeron 0.21 pulgadas de lluvia en la Víspera de Año Nuevo en el aeropuerto de Las Vegas. En 2005, llovió 0.01 de pulgada y en 2014 se registró precipitación.

Nuestra racha de buen clima para una gran fiesta de fuegos artificiales al aire libre puede haberse acabado.

Los meteorólogos han mencionado una probabilidad de lluvia de hasta el 90 por ciento en las horas pico, cuando se espera que unos 400 mil asistentes de Las Vegas celebren la llegada de 2023.

“A todos los efectos, eso es lo que parece (una Víspera de Año Nuevo húmeda)”, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional John Salmen. “El momento exacto es un poco incierto porque (la lluvia) podría llegar un poco más rápido o un poco más lento”.

El pronóstico actual menciona un 70 por ciento de probabilidad de lluvia el sábado hasta las 10 p.m. y luego el 90 por ciento después de las 10 p.m., dijo Salmen.

También se pronostica nieve en las montañas. Salmen dijo que son probables de cuatro a ocho pulgadas con 10 a 12 pulgadas cerca de los picos.

Today: Brief lull in shower activity this afternoon.

Tomorrow: Increased precipitation chances for NW Arizona, S California, & S Great Basin region.

Friday: Lingering shower chances for the NW & E portions of the forecast area. #NVwx #CAwx #AZwx #VegasWeather pic.twitter.com/tlGBQXL6bR

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 28, 2022