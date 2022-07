Policía lleva a cabo simulacro sobre pistoleros activos en escuela de Las Vegas

A raíz de las crecientes críticas sobre la respuesta policial al tiroteo en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 19 estudiantes y dos profesoras, un capitán del Departamento de Policía Metropolitana les dijo que sus agentes no dudarían en detener a un sospechoso en caso de un tiroteo en una escuela.

julio 22, 2022 - 11:29 am

La capitana Jamie Prosser, subjefa de la División de Estándares Profesionales de Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), se dirige a los medios de comunicación junto al capitán Reggie Rader, a la izquierda, y el teniente de policía de CCSD Bryan Zink, a la derecha, sobre la capacitación para preparar a los oficiales para un pistolero en una escuela, en Thomas O'Roarke Elementary School en Las Vegas, el jueves 21 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El capitán Reggie Rader, que dirige la Oficina de Desarrollo Organizacional de LVMPD, se dirige a los medios de comunicación junto a la capitana Jamie Prosser, a la izquierda, y el teniente de policía de CCSD Bryan Zink, a la derecha, sobre la capacitación para preparar a los oficiales para un pistolero en una escuela, en Thomas O'Roarke Elementary School en Las Vegas, el jueves 21 de julio de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

A raíz de las crecientes críticas sobre la respuesta policial al tiroteo en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 19 estudiantes y dos profesoras, un capitán del Departamento de Policía Metropolitana les dijo que sus agentes no dudarían en detener a un sospechoso en caso de un tiroteo en una escuela.

Oficiales de la Policía Metropolitana y del Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark se reunieron el jueves en O’Roarke Elementary School para llevar a cabo un ejercicio conjunto de capacitación sobre cómo responder ante un pistolero.

“Estamos haciendo esta capacitación para ser lo más realistas posible, de modo que, Dios no lo quiera, si algo así ocurre en nuestro valle, nuestros oficiales no dudarán, no se acobardarán”, dijo el capitán de la Policía Metropolitana, Reggie Rader.

Más de 50 voluntarios, entre los que se encontraban estudiantes del programa Explorer del departamento, actuaron como profesores y alumnos durante la simulación de capacitación.

“La Policía Metropolitana tiene la responsabilidad de dar una respuesta agresiva para detener a los infractores y salvar vidas”, dijo el subjefe de la Policía Metropolitana, Jamie Prosser.

A los miembros de los medios de comunicación no se les permitió ver el simulacro y se les prohibió hablar con los estudiantes o voluntarios que participaban ella.

¿En qué consistió el simulacro?

En el pasado, el Departamento de Policía ha hecho hincapié en usar técnicas de mitigación y “frenar el impulso” para dar prioridad a la seguridad de las víctimas y los sospechosos, según Prosser.

En esos casos, los agentes que respondían contenían el evento y abrían la comunicación con el sospechoso para encontrar una solución pacífica.

Pero Prosser dijo que ese escenario no fue el que se puso en juego en el simulacro del jueves. Por el contrario, la capacitación sobre pistoleros enseña a los agentes tácticas que pueden usar para buscar una amenaza.

La capacitación incluiría disparos y explosiones simuladas, según Rader.

“Los agentes, en cuanto lleguen, no esperarán. Entrarán, no dudarán, encontrarán al sospechoso y harán lo que sea necesario para detener la matanza dentro de esa escuela”, dijo.

A pesar de que casi 400 agentes acudieron al tiroteo de Uvalde, tardaron más de una hora en enfrentarse al tirador y matarlo.

La respuesta de la policía al tiroteo de mayo está siendo investigada por el Departamento de Justicia, que tiene previsto elaborar un reporte público sobre sus conclusiones.

“Son los eventos de capacitación como el de hoy los que aseguran que cualquier oficial que responda tenga los mismos conocimientos y tácticas para que podamos trabajar juntos para enfrentarnos eficazmente a un asaltante activo”, dijo Prosser.

Tomando la capacitación en sus manos

Inmediatamente después del tiroteo en Uvalde, el Distrito Escolar del Condado Clark, el quinto más grande del país, dijo que seguía revisando la seguridad en sus campus.

El distrito también ha implementado nuevas medidas de seguridad, como un sistema de alerta instantánea que puede desencadenar cierres de emergencia en todo el campus, en respuesta a su propia racha de violencia el año pasado.

El teniente de la policía escolar Bryan Zink también dijo el jueves que los empleados del distrito, desde los directores hasta los conserjes, reciben capacitación anualmente para que conozcan su papel en un tiroteo.

Todos los empleados del distrito escolar están obligados a completar videos de capacitación anualmente “para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal”, dijo el distrito en una declaración el jueves al Review-Journal.

Los temas cubiertos incluyen un plan de operaciones de emergencia basado en la escuela con una parte centrada en “procedimientos generales” y otra en un “agresor activo”, dijo el distrito. “Estos están protegidos por la ley estatal como confidenciales”.

Además, cada escuela hace 10 simulacros de emergencia cada año escolar, como lo requiere la ley estatal, según la declaración.

Eso incluye simulacros de cierre, de incendio y de terremoto.

Pero Vicki Kreidel, presidenta de la Asociación Nacional de Educación del Sur de Nevada, que representa a un grupo de unos 400 maestros, dijo que no se ha ofrecido ninguna capacitación sobre pistorelos durante su tiempo en el distrito.

Hay prácticas de cierre en las escuelas, dijo, pero nada para prepararse para escenarios más específicos.

Como resultado, algunos educadores del Distrito Escolar del Condado Clark están tomando el asunto en sus propias manos sobre cómo responder en una situación de un pistolero. El sindicato realizó una capacitación virtual de dos horas sobre pistoleros el lunes con 20 a 30 educadores.

Kreidel dijo que la capacitación cubrió temas como la forma de identificar a los estudiantes con problemas, qué elementos del aula podrían usarse para defenderse y otras acciones a considerar durante un tiroteo en la escuela, como silenciar los teléfonos celulares.

Es difícil pensar en la situación de un pistolero, por lo que mucha gente evita el tema, dijo Kreidel, pero un poco de preparación puede ayudar mucho.

Dijo que los miembros del sindicato serán encuestados en las próximas semanas para ver si hay interés en una capacitación adicional. Si lo hay, “encontraremos la manera de hacerlo realidad”, dijo.

Dads in Schools, un nuevo programa en el que los padres y otros voluntarios de la comunidad escolar estarán presentes durante los turnos en los campus para disuadir potencialmente las peleas, también llevó a cabo su propia capacitación sobre pistoleros esta semana, según un correo electrónico enviado a los voluntarios el lunes.

Zink dijo el jueves que la policía escolar no está involucrada en capacitaciones externas. Los diferentes grupos son libres de llevar a cabo la capacitación para sus miembros o voluntarios como lo consideren oportuno, pero las capacitaciones no deben entrar en conflicto con las recomendaciones de seguridad que el distrito está poniendo.

“Simplemente no queremos que se produzca un escenario loco en el que se haga algo que ponga en peligro la seguridad de otras personas”, dijo.

John Vellardita, director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark, que representa a más de 18 mil profesionales con licencia, incluyendo a los maestros, dijo que su sindicato no proporcionará ninguna capacitación relacionada a los pistoleros, llamándolo la responsabilidad del distrito escolar y las agencias de seguridad pública.

“No estamos calificados para impartir ese tipo de capacitación, como tampoco lo está nadie, y sería imprudente e irresponsable por nuestra parte pensar por un momento que podríamos impartir ese tipo de capacitación”, dijo.