Policía de LV pide reportar fiestas del Super Bowl en casas de renta de corto plazo.

Con miles de personas esperadas en Las Vegas esta semana para el Super Bowl, las autoridades están pidiéndole ayuda a la comunidad para reportar fiestas en viviendas de renta de corto plazo.

“Es casi el fin de semana del Super Bowl y necesitamos tu ayuda”, dice un folleto compartido en las redes sociales por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD).

En el volante, LVMPD está aconsejando a los habitantes reportar “grandes fiestas” en casas de renta a corto plazo en los vecindarios del valle.

It's almost Super Bowl weekend and we need your help. Please report large parties at short term rentals in your neighborhood. See flyer on how to report them. Thank you! pic.twitter.com/k9H0VaWjoj

— LVMPD NWAC (@LVMPDNWAC) February 5, 2024