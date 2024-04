¿Podría la IA sustituir a algunos agentes inmobiliarios?

Bruce Hiatt espera que la integración de la inteligencia artificial (IA) ayude a llevar a su empresa inmobiliaria al siguiente nivel y, a su vez, podría requerir menos agentes físicos en el proceso.

Hiatt, corredor de Las Vegas y dueño de Luxury Realty Group, está probando un avatar conversacional de inteligencia artificial que habla con los compradores potenciales y aprende de esas interacciones. Según Hiatt, está previsto lanzar esta tecnología en 22 ciudades de Estados Unidos y tres de Canadá a principios de junio. El objetivo es contar con unos 24 agentes en cada ciudad.

La idea de usar IA es ayudar en la búsqueda de vivienda mediante un software capaz de aprender los nombres de los compradores potenciales y sus preferencias en cuanto a lo que buscan en una casa. Hiatt se ha asociado con la empresa india Kore.ai para desarrollar esta tecnología. La empresa recibió 150 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, incluida una inversión del fabricante de chips Nvidia.

“A diferencia de ChatGPT, nuestro sitio web de IA tendrá un avatar de IA totalmente conversacional. El avatar se llama Luxora y conversará con usted cuando le haga preguntas sobre el sector inmobiliario de Las Vegas”, explica Hiatt. “También puede responder a solicitudes de búsqueda muy complejas y compuestas. Por ejemplo, ‘muéstrame casas Summerlin en el Summerlin Ridges con cuatro dormitorios, una oficina, 3.5 baños, un garaje para cuatro autos, una cocina con una estufa Wolf y la altura del techo en la gran sala de 25 pies o más.’ “

Hiatt reconoció que existe un evidente rechazo por parte de los empleados a la integración de la IA, ya que muchos temen que la tecnología pueda costarles el puesto de trabajo.

“La gente asume que toda la IA es así”, afirma. “Y es posible que no podamos hablar de cómo afectará a otras industrias, pero en lo que respecta a los agentes inmobiliarios, la IA es más un asesor, nunca será un agente con licencia, siempre existe esa necesidad legal de un agente con licencia… todavía hay una cierta necesidad de que los humanos hagan el trabajo también, tal vez solo de una manera diferente”.

Jonathan Catalano, agente inmobiliario de ERA Brokers Consolidated en Las Vegas, dijo que usa tecnología de IA para ayudarle a redactar materiales de marketing y descripciones de las viviendas que pone a la venta. No le preocupa que la IA pueda llegar a sustituir a los agentes.

“Lo veo desde el punto de vista de que esta tecnología está aquí y, como agente inmobiliario, tengo que adoptarla y usarla en mi beneficio”, dijo. “Así que no la rehuyo, porque creo que mucha gente le tiene miedo: es muy compleja y potente y, por lo general, a la gente no le gustan los cambios, así que se alejan de la IA, pero yo la uso a diario en mi negocio”.

Aya Shata, profesora adjunta de Periodismo y Medios de Comunicación de la UNLV, que ha estado estudiando la integración de la IA en el panorama de los medios de comunicación y en la mano de obra en general, así como las cuestiones éticas que surgen en torno a esta tecnología, afirma que siempre existe un factor inicial de miedo en el sentimiento del público cuando surge algo nuevo.

“Creo que está cambiando para mejor, y lo que quiero decir es que siempre se teme lo que no se conoce, pero cuando empiezas a usar la IA te das cuenta de que en realidad no es tan perfecta, y no puede sustituir a los humanos por muchas razones, no puede sustituir puestos de trabajo, pero sin duda va a cambiar la forma en que hacemos nuestro trabajo”.

Shata sí reconoció que algunas grandes corporaciones y empresas, sobre todo dentro de las industrias de internet y tecnología, han declarado públicamente que han sido capaces de recortar puestos de trabajo y reemplazar esos puestos con IA.

“Es cierto que la IA puede quitar algunos puestos de trabajo, pero no todos ni la mayoría”, dijo. “Sin duda hay empleos que puede sustituir, pero la cuestión es que también ofrecerá muchos empleos nuevos. Si nos remontamos a cuando aparecieron las redes sociales y todo el mundo estaba preocupado, especialmente en la televisión y la radio y las formas tradicionales de comunicación, en realidad no se han sustituido, sino que se han ido adaptando. Y con las redes sociales tenemos ahora montones de puestos de trabajo en redes sociales, como gestores de redes sociales, directores de redes sociales y empresas enteras de agencias de marketing en redes sociales, todo ello solo para gestionar las redes sociales”.