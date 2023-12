Podría haber algo de lluvia antes de una víspera de Año Nuevo despejada

Se pronostica una rara probabilidad de lluvia el sábado, pero una víspera de Año Nuevo seca, ya que el diciembre más cálido de la historia meteorológica de Las Vegas llega a su fin.

Tras un viernes soleado con máximas cercanas a los 61 °F, se pronostica un 30 por ciento de probabilidades de lluvias para el sábado, principalmente antes de las 10 a.m., según la oficina de Las Vegas del Servicio Meteorológico Nacional.

Este mes de diciembre (hasta el miércoles) ha tenido una temperatura promedio diaria de 53.2° (el promedio de las máximas y mínimas de cada día). El récord actual es de 1980, con 52.7 de promedio.

“Este será el más cálido ya que esperamos temperaturas un poco por encima del promedio”, dijo el meteorólogo Trevor Boucher. “Pero tendremos un enfriamiento significativo en enero”.

Our @SustainClarkCty Dept. has issued an #AirQuality smoke advisory for Dec. 31 and Jan. 1 due to #NewYears2024 fireworks in Las #Vegas . People with respiratory issues should take note. #ClarkCounty #NYE #NewYearsEve pic.twitter.com/upGs92epoI

También hay un 30 por ciento de probabilidades de lluvias el sábado por la noche, principalmente antes de las 10 a.m.

Los aguaceros son probables en el lado oeste del valle y tal vez 1-2 pulgadas de nieve en las Spring Mountains, dijo Boucher, añadiendo que la mayor parte de la actividad de lluvia será en los condados Inyo y San Bernardino en California.

El domingo, último día de 2023, estará despejado y la temperatura máxima se acercará a los 57° en el centro de Las Vegas, en lo normal.

Dry and tranquil conditions last a few more days before the pattern becomes more active this weekend and into next year, favoring above-normal precipitation.

Head to https://t.co/qM2atStkiV to see the outlook for your location! #nvwx #cawx #azwx pic.twitter.com/pM5QwqmOHi

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 28, 2023