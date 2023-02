Poderoso viento invernal sopla en el valle de Las Vegas

¿Recuerdas el temporal de viento que azotó Las Vegas en marzo de 2017? La tormenta del martes podría ser otra para los libros de historia.

El evento de 2017 dejó en tierra vuelos de aerolíneas, volcó semirremolques, derribó postes de luz sobre autos y dejó sin electricidad a miles de hogares y negocios en todo el valle. En algunas partes del valle se registraron ráfagas de viento de entre 60 y 70 mph.

En un tweet del lunes, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que la tormenta del martes “no será exactamente igual”, pero será bastante fuerte.

Una alerta de fuertes vientos inicia a la 1 p.m. del martes y no expira sino hasta las 10 a.m. del miércoles. Se esperan vientos del suroeste de 35 a 45 mph, con ráfagas de hasta 70 mph, dijo la agencia.

Es posible que caigan árboles y líneas eléctricas y que se levante polvo. También es posible que haya cortes de electricidad generalizados. Los viajes serán difíciles, especialmente para los vehículos de alto perfil.

