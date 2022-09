‘Podemos ver la meta’: Continúa el debate sobre los salones de marihuana

septiembre 21, 2022 - 9:52 am

El presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson, segundo a la izquierda, y el comisionado Tick Segerblom, en el centro, participan en la ceremonia de corte de listón del nuevo puente, que lleva a Desert Inn Road sobre Las Vegas Wash entre Theme Road y Greenwood Springs Drive, el lunes 19 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El comisionado del Condado Clark, Jim Gibson, dijo que el debate del martes sobre la regulación de los salones de marihuana estaba “diseñado” para ayudar a que una ordenanza superara la meta.

Pero tras meses de conversaciones y una larga presentación del departamento de licencias comerciales del condado el martes, Gibson y sus seis colegas aún no han llegado a la meta.

Sin embargo, parece haber un consenso sobre algunas de las nuevas reglas propuestas, como la orden de no llevar la droga durante 24 horas para los clientes que quieran conseguir un viaje después de consumirla, no limitar el número de licencias emitidas, permitir el entretenimiento en vivo y establecer una última llamada para los establecimientos que no estén abiertos las 24 horas del día.

El personal del condado limará ahora los detalles antes de que la ordenanza vuelva a someterse a una votación final.

El comisionado Tick Segerblom, que desempeñó un papel decisivo en los esfuerzos de legalización de la marihuana en Nevada, dijo que esperaba que esa votación tuviera lugar en el plazo de un mes, un plazo que coincide con la ventana de Nevada para los solicitantes de licencias estatales, que se abre el 14 de octubre.

Prevé que la apertura de los primeros salones con licencia del Condado Clark tenga lugar en los primeros meses de 2023.

“Ha pasado mucho, mucho tiempo, pero ya podemos ver la meta”, dijo Segerblom. “Y a veces hay que arrastrarse hacia la meta, pero estamos llegando”.

Los salones, legalizados durante la sesión legislativa de 2021, operarán como lugares de reunión social similares a las tabernas, pero sin permitir la venta de alcohol. Por primera vez, fumar hierba fuera de los hogares será legal.

Nevada, que no puso límites a las licencias expedidas para los salones adjuntos o adyacentes a los dispensarios, expedirá 20 licencias independientes en todo el estado para establecimientos independientes. La mitad de ellas serán para “solicitantes de equidad social” que se vieron afectados negativamente por las leyes sobre la marihuana antes de que se legalizara la droga.

Un punto de controversia el martes se centró en los requisitos de separación mínima para los salones. Las directrices de Nevada establecen esas distancias a 1,500 pies de los establecimientos de apuestas no restringidos, como los casinos, a mil pies de las escuelas K-12 y a 300 pies de las instalaciones comunitarias, como los parques públicos y las iglesias.

Gibson había señalado anteriormente que para él no tenía sentido que las escuelas y los lugares públicos no tuvieran la misma protección que las salas de apuestas.

Finalmente, los comisionados parecieron acordar una distancia uniforme de 1,500 pies de los establecimientos de apuestas, las escuelas y los lugares públicos. No está claro si el condado renunciará al nuevo requisito de distancia para los dispensarios que actualmente están demasiado cerca de casinos, escuelas o instalaciones públicas. Los legisladores debatieron la posibilidad de permitir exenciones, al menos para los dispensarios ya autorizados, en función de cada caso.

Otras normas establecidas previamente son la prohibición de la venta de armas y de nicotina, y no permitir la entrada a los menores de 21 años.

Una vez aprobadas las normas, se iniciará un esfuerzo de un mes para educar a los posibles titulares de licencias, que finalizará con un plazo de solicitud de 10 días.

Segerblom dijo que el personal redactaría ahora una ordenanza “y entonces tendremos la oportunidad de observarla, votarla y entonces nos pondremos en marcha”.