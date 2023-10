Piratas, sirenas, artistas de circo: Treasure Island celebra 30 años en el Strip

Los fuegos artificiales estallan durante la presentación del espectáculo "Sirens of ti" frente al resort-casino "ti" Treasure Island, el viernes 6 de abril de 2007. El espectáculo es gratuito y se presenta cuatro veces por noche. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

El capitán del barco Pirata Greg Zuniga hace su último swing en acción ante miles de fans durante su último espectáculo celebrado en el Treasure Island la noche del domingo 6 de julio de 2003. Zuniga fue el capitán del barco Pirata durante el primero y el último de los 16 mil espectáculos. (Foto de RJ por Craig L. Moran)

Un miembro del elenco del show Pirata se zambulle por última vez desde el barco británico ante miles de fans durante su último show realizado en la Isla del Tesoro la noche del domingo 6 de julio de 2003. (Foto de RJ por Craig L. Moran)

Los miembros del elenco del espectáculo Pirate hacen una última reverencia desde su barco ante miles de fans durante su último espectáculo celebrado en el Treasure Island la noche del domingo 6 de julio de 2003. (Foto de RJ por Craig L. Moran)

Stacey Kane, en el papel de Sinnamon, durante una presentación del espectáculo "Sirens of ti" frente al resort-casino "ti" Treasure Island el viernes 6 de abril de 2007. El espectáculo es gratuito y se presenta cuatro veces por noche. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Los piratas Nicholas Baker, a la izquierda, y Rhett Noseck se preparan para subir a bordo del barco de las sirenas durante una representación del espectáculo "Sirens of ti" frente al complejo-casino "ti" Treasure Island el viernes 6 de abril de 2007. El espectáculo es gratuito y se presenta cuatro veces por noche. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

La gente echa un vistazo a los artículos de la subasta en el salón de baile de Treasure Island en 2003. (Foto RJ de Ralph Fountain)

Batalla de piratas en Treasure Island en julio de 2003. (Foto de RJ por John Gurzinski)

Batalla pirata en Treasure Island. (Foto de RJ por John Gurzinski)

El espectáculo Sirens of TI en el Treasure Island Hotel & Casino el martes 29 de marzo de 2011. (Archivo Las Vegas Review-Journal)

Los clientes disfrutan de su comida en ISLA Mexican Kitchen & Tequila Bar en Treasure Island Hotel & Casino el sábado 9 de junio de 2007. El restaurante, abierto en 2004, ofrece auténtica cocina mexicana con un toque moderno. (Archivo Las Vegas Review-Journal)

Las concursantes del certamen Miss Hawaiian Tropic animan a sus compañeras durante la competición en la piscina del Treasure Island el miércoles 14 de abril de 2004. (Foto RJ de John Locher)

Treasure Island cuenta con una tienda que lleva el nombre de las protagonistas del renovado espectáculo, las Sirenas de TI. La tienda ofrece lencería y otras prendas de vestir. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Patrick Blais, a la izquierda, observa a sus compañeros de reparto de Mystere ensayar el viernes 7 de noviembre de 2003 en el Treasure Island Hotel and Casino. (Foto de RJ por Samantha Clemens)

El espectáculo Sirens of TI en el Treasure Island Hotel & Casino el martes 29 de marzo de 2011. (Archivo Las Vegas Review-Journal)

Explosión de fuegos artificiales mientras se retira la calavera de la marquesina del Treasure Island el jueves 10 de julio de 2003, para hacer sitio al nuevo letrero "TI". Estaba previsto que el cartel se trasladara al cementerio de neón el jueves por la noche. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Los espectadores y los medios de comunicación se preparan para ver la calavera de la marquesina de Treasure Island que se va a retirar el jueves 10 de julio de 2003 para hacer sitio al nuevo letrero "TI". (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Craig Fuco camina con su sobrino Ryan Walsh, de 5 años, sobre sus hombros de camino al espectáculo de piratas en Treasure Island en Las Vegas el lunes 21 de abril de 2003. (Archivo Las Vegas Review-Journal)

Hace treinta años, Treasure Island dio la bienvenida a sus huéspedes con una explosión.

Steve Wynn, promotor de Mirage Resorts, quería captar el espíritu imaginativo de Las Vegas con su nuevo resort, un pirata inspirado en la novela de Robert Louis Stevenson. El 26 de octubre dio la bienvenida a los apostadores a su propiedad, y el 27 de octubre, una gran ceremonia de inauguración vinculó el nuevo resort al futuro desarrollo del Strip cuando los cañones de los barcos piratas sonaron al mismo tiempo que la demolición del hotel Dunes, el lugar que más tarde se convertiría en el Bellagio.

El espectáculo de una semana marcó la pauta de lo que sería Treasure Island en los años venideros. El resort celebró el jueves su 30 aniversario. Su apertura en 1993 formó parte de un boom de crecimiento en el Strip, a medida que los operadores intentaban ampliar la red de visitantes más allá de los apostadores.

Alan Feldman, un antiguo ejecutivo del sector del juego que era vicepresidente de Relaciones Públicas de Mirage Resorts cuando se inauguró Treasure Island, dijo que, aunque el resort se consideró en un principio una opción familiar en el Strip, no pretendía ser solo eso.

“La historia se nos fue un poco de las manos”, afirma Feldman. “Fue entonces cuando empezamos a ver todo esto de ‘Las Vegas es para familias’. Prácticamente todos los días del mes anterior y justo después del estreno me entrevistaron diciendo: ‘No, no, no. Las Vegas no es para niños. Es para los niños que todos llevamos dentro, los adultos. No es para niños’. Pero era una de esas historias demasiado buenas para contarlas”.

‘Perdidos en una experiencia de fantasía’

Aun así, la idea de la Isla del Tesoro surgió de la fascinación infantil por una aventura pirata. Según Feldman, Wynn y los diseñadores del proyecto para Mirage Resorts, entre ellos Joel Bergman y Jon Jerde, se inspiraron en una idea compartida por el escenógrafo John Napier. Tras trabajar en un espectáculo de temática pirata, esbozó un pequeño poblado pirata y lo envió al equipo de Mirage.

“Solo eso captó al instante la imaginación de los arquitectos y diseñadores”, afirma Feldman. “Todos nosotros quedamos parcialmente cautivados porque La isla del tesoro fue una obra literaria importante en nuestras vidas. Pero también por la idea de perderse durante un tiempo en una experiencia fantástica. Eso es fundamentalmente Las Vegas”.

En el centro del pueblo pirata había un espectáculo gratuito llamado ” Battle of Buccaneer Bay”. Su clímax era una encarnizada batalla entre un grupo de piratas y un barco británico en la laguna artificial situada frente a la propiedad. Cañones atronadores, pirotecnia y acrobacias eran los elementos básicos de este espectáculo de 11 minutos que se representaba varias veces cada noche.

Pero el espectáculo gratuito no fue el único éxito de Treasure Island. El Cirque du Soleil inauguró Mystère en diciembre de 1993 y sigue siendo el espectáculo más antiguo del Strip.

Feldman afirmó que este innovador espectáculo acrobático, junto con un “espacio para convenciones pequeño, pero extremadamente eficaz”, formaba parte de la misión del resort de generar ingresos uniformes entre los segmentos de juego y no juego.

Eric Grilly, presidente de la división de espectáculos residentes del Cirque du Soleil, dijo que su fundador, Guy Laliberté, conceptualizó el espectáculo como “una flor que crece en el desierto”.

“Tomó el concepto de un paisaje desolado y lo decoró con color, magia e increíbles elementos de presentación humana para crear un espectáculo residente atemporal para todas las edades”, dijo Grilly en un comunicado enviado por correo electrónico.

Cambio de dueños, cambio de planteamientos

MGM Resorts International, conocida entonces como MGM Grand Inc., compró Mirage Resorts en 2000 y poco después comenzó la remodelación del resort. Los nuevos operadores querían atraer a un público joven que rivalizara con el Hard Rock Hotel y el Palms.

La nueva empresa, que entonces se llamaba MGM Mirage, sustituyó el cartel con la calavera y las espadas cruzadas por la nueva marca “T.I.”. Luego, en 2003, un nuevo espectáculo de piratas abandonó las representaciones de piratas al estilo Disney por el sex-appeal en “Sirens of TI”, una nueva batalla de piratas con mujeres en el reparto, dirigida por Kenny Ortega.

Intentamos decir a todos: “Miren, pueden traer a sus hijos a TI; son más que bienvenidos. Pero también pueden venir solos’. Somos un destino para adultos”, declaró aquel año Scott Sibella, entonces presidente de Treasure Island, al Review-Journal.

El nuevo espectáculo duró otros 10 años.

El empresario Phil Ruffin compró la propiedad a MGM durante la Gran Recesión. La venta, por valor de 775 millones de dólares, finalizó en marzo de 2009, y Ruffin introdujo cambios en el resort en los años siguientes. Lo posicionó como un resort de nivel medio, mientras que los nuevos resorts vecinos, como el Palazzo de Las Vegas Sands y el Encore de Wynn Resorts, pasaron a ser de categoría superior.

El equipo de Ruffin cambió un restaurante italiano de gama alta por el Gilley’s Saloon, un salón de baile de estilo occidental que ya existía en su último establecimiento del Strip, el New Frontier. También añadió un Señor Frogs, una marca de bar-restaurante de temática mexicana muy popular en los lugares de vacaciones.

Los cambios continuaron con la adición de miles de metros cuadrados de locales comerciales, poniendo fin en 2013 a las dos décadas de espectáculos gratuitos de temática pirata para los transeúntes del Strip. (Ruffin mantuvo los barcos piratas y se siguen ofreciendo paquetes de bodas en su interior).

En 2015, la propiedad también añadió la atracción The Avengers S.T.A.T.I.O.N., que ofrecía a los visitantes una interactividad similar a la de un parque temático. Cada uno de los cambios estaba orientado a atraer a los curiosos de los barcos piratas a la propiedad y aumentar su gasto en el sitio.

El futuro de Treasure Island

Ruffin sigue siendo el dueño -desde entonces ha ampliado su huella en Las Vegas con la adquisición de Circus Circus en 2019- y se aferró a la propiedad durante toda la pandemia.

Dawn Wolf, vicepresidente de marketing de marca del resort, dijo que la propiedad fue una de las primeras en el Strip en abrir después de que se levantaran los cierres ordenados por el estado en junio de 2020.

Ruffin presionó para que Mystere reabriera sus puertas en junio de 2021 junto a “O”, el superventas del Cirque, y hasta la fecha sigue siendo un “éxito de ventas”, dijo Wolf.

El resort ha vuelto a operar en un 95 por ciento antes de la pandemia, según Wolf.

La dirección del resort tiene previsto seguir reinvirtiendo a medida que otros resorts evolucionen y nuevos vecinos se unan al North Strip -incluida la transición del Mirage al Hard Rock- para seguir posicionándose como el mejor valor por su ubicado en el Strip.

“Junto a un floreciente abanico de nuevas opciones de juego, entretenimiento y hostelería en el norte del Strip, TI también ha invertido significativamente a lo largo de su vida para mantener su posición como hotel y casino más visitado”, dijo Wolf en un correo electrónico”.

Lo primero será The Cove, un bar y salón recreativo con más de 50 juegos de video y otros juegos interactivos, cerca de la piscina del hotel. Se espera que este local de unos ocho mil pies cuadrados abra sus puertas en el primer trimestre de 2024.

“Hay muchas dinámicas que están evolucionando actualmente en el mercado de la hostelería y el entretenimiento de Las Vegas”, dijo Wolf en un correo electrónico. “Seguiremos manteniendo las más altas expectativas de los huéspedes y ofreciendo el mejor alojamiento, alimentación y entretenimiento”.