Pases gratuitos para los parques estatales de Nevada disponibles en las bibliotecas públicas

Los Parques Estatales de Nevada ofrecen a los nevadenses una forma de visitar los parques gratuitamente con el lanzamiento del programa Library Park Pass.

El programa, que empezó a operar a primeros de año, permite a los nevadenses con tarjetas de bibliotecas públicas entrar gratis en los 27 parques estatales.

Wanna explore the outdoors this year? 🏜⛰🌲 We've partnered w/ @NVStateParks to offer Library Park Passes, giving you FREE entry into all of NV's 27 state parks! Info at https://t.co/rCxPwe7tdq. Reserve one at your fave library at https://t.co/xjHxRLuGxW.#CheckOutNVStateParks pic.twitter.com/NQTnC8e8bU

— Henderson Libraries (@hendersonlibs) January 9, 2023