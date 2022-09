Nuevo puente atraviesa Las Vegas Wash al este de Las Vegas

Autoridades del Condado Clark inauguraron un nuevo puente en el este de Las Vegas que permitirá a los conductores del área manejar sobre Las Vegas Wash en lugar de tener que rodear y tomar otras rutas para llegar a su destino.

La inauguración se realizó el lunes 19 de septiembre y los comisionados Jim Gibson y Tick Segerblom formaron parte de la ceremonia.

“Realmente va a mejorar conectividad aquí en el este de Las Vegas, la gente podrá venir desde Hollywood (Boulevard) y manejar por Desert Inn hacia el Strip. Hay muchas cosas pasando.”, dijo Segerblom al Review-Journal durante el evento.

El nuevo pasaje se ubica sobre Desert Inn y conecta la calle desde Theme Road hasta Greenwood Springs Drive, donde previamente no había un camino que llevara hasta Hollywood Boulevard.

El puente es parte de un proyecto para mejorar el este de Las Vegas y los tiempos de conducción de las personas, entre esos planes se incluye la extensión de Hollywood Boulevard hacia el sur para conectar rápidamente con Henderson.

“18 millones de dólares del dinero de contribuyentes serán invertidos para hacer la vida más simple”, agregó Segerblom.

El proyecto incluye repavimentación, nuevos carriles para ciclistas, alumbrado público y banquetas. “Este proyecto es algo que necesitábamos aquí por mucho tiempo, y probablemente no pasó porque estamos en el borde”, dijo el comisionado Gibson.

