Nueva tormenta de marzo lista para golpear el valle de Las Vegas

¿Buscas un gran calor primaveral en Las Vegas? No será esta semana ya que otra tormenta se acerca al valle.

El martes estará mayormente nublado con una máxima cercana a los 71°F. Vientos de 11-18 mph podrían tener ráfagas de 28 mph. Hay un 50 por ciento de probabilidad de lluvias el martes por la noche. Vientos del sur de 15 mph que podrían alcanzar ráfagas de 23 mph.

El miércoles la mínima debería estar cerca de los 57° con un 40 por ciento de probabilidad de aguaceros durante el día. La máxima debería estar cerca de los 68°.

An incoming Atmospheric River will bring increased precipitation chances to the #LasVegas area Tuesday PM – Wednesday AM. Additionally, we will see the return of gusty SW winds on Tuesday, as well as the return of cooler than normal temperatures. 🌬️☔📉🌡️#VegasWeather #NVwx pic.twitter.com/dl4RYRYFsl

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 13, 2023