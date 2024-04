Nueva norma federal prohibiría acuerdos de ‘no competencia’ para mayoría de empleados

WASHINGTON - Las empresas estadounidenses ya no podrán prohibir a sus empleados que acepten empleos con competidores, según una norma aprobada el martes por una dependencia federal, aunque es seguro que la norma será impugnada en tribunales.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) votó el martes por 3-2 a favor de prohibir las medidas conocidas como acuerdos de no competencia, que prohíben a los trabajadores saltar a empresas competidoras o empezar a trabajar en ellas durante un periodo de tiempo determinado. Según la FTC, 30 millones de personas –aproximadamente uno de cada cinco trabajadores– están sujetas a este tipo de restricciones.

El gobierno de Biden ha criticado las medidas de no competencia, que suelen asociarse a altos ejecutivos de empresas tecnológicas y financieras, pero que en los últimos años también han atrapado a trabajadores peor pagados, como guardias de seguridad y empleados de tiendas de emparedados. Según un estudio de 2021 del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, más de uno de cada 10 trabajadores que ganan 20 dólares o menos por hora están cubiertos por acuerdos de no competencia.

Cuando propuso la prohibición en enero de 2023, funcionarios de la FTC afirmaron que los acuerdos de no competencia perjudican a los trabajadores al reducir su capacidad de cambiar de empleo para obtener un salario más alto, un paso que a menudo proporciona a la mayoría de los trabajadores sus mayores aumentos salariales. Al reducir la rotación general en el mercado laboral, argumentó la dependencia, las medidas también perjudican a los trabajadores que no están cubiertos por ellas, ya que hay menos empleos disponibles al haber menos personas que abandonan su empleo. También pueden perjudicar a la economía en general al limitar la capacidad de otras empresas para contratar a los empleados necesarios, dijo la FTC.

La dependencia recibió unos 26 mil comentarios sobre la propuesta, la mayoría a favor. La norma, que no aplica a trabajadores de organizaciones sin ánimo de lucro, entrará en vigor dentro de cuatro meses, a menos que sea bloqueada por impugnaciones judiciales.

“Hemos oído de empleados que, por culpa de los acuerdos de no competencia, se veían atrapados en lugares de trabajo abusivos”, dijo Lina Khan, presidenta de la FTC, sntes de la votación. Se ha impedido a médicos ejercer la medicina tras abandonar sus consultorios, añadió.

Grupos empresariales han criticado la medida por considerarla demasiado amplia al bloquear casi todos los acuerdos de no competencia. También sostienen que la FTC carece de autoridad para adoptar tal medida. Dos miembros republicanos de la FTC, Melissa Holyoak y Andrew Ferguson, votaron en contra de la propuesta. Afirmaron que la dependencia se estaba extralimitando en sus funciones al aprobar una norma tan amplia.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha dicho que demandará para bloquear la medida, un proceso que pudiera impedir que la norma entre en vigor durante meses o años. Y, si el expresidente Donald Trump gana las elecciones presidenciales de 2024, su administración pudiera retirar la norma.

La FTC está prohibiendo los acuerdos de no competencia sobre la base de que constituyen un “método desleal de competencia”, pero la Cámara dice que la ley no autoriza a la dependencia a regular por esos motivos.

“Si empezaran a ejercer esa autoridad, estarían abriendo la caja de Pandora”, dijo Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo de la Cámara. “Literalmente, no hay límites a lo que un día la gente pueda decidir que es un método desleal de competencia”.

Los acuerdos de no competencia están prohibidos en tres estados, entre ellos California, y algunos de los que se oponen a ellos argumentan que la prohibición de California ha sido un factor clave para la innovadora economía tecnológica de ese estado.

John Lettieri, director ejecutivo del Economic Innovation Group, un grupo de análisis respaldado por el sector tecnológico, sostiene que la capacidad de los primeros innovadores para abandonar una empresa y fundar otra competidora fue clave para el desarrollo de la industria de los semiconductores.

“El nacimiento de tantas empresas fundacionales importantes no habría podido producirse, al menos no de la misma manera ni en el mismo plazo, y desde luego no en el mismo lugar, si no hubiera sido por la capacidad de los emprendedores para escindirse, crear sus propias empresas o irse a otra mejor”, dijo Lettieri.