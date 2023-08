‘No saben lo que se llevaron’: familia de una víctima de atropellamiento busca respuestas

Yelina Tarango (Naqvi Injury Law)

Verónica Carrillo, madre de Yelina Tarango, una niña de 12 años que fue atropellada mortalmente mientras caminaba por una acera en junio, es silueteada después de una conferencia de prensa en Naqvi Injury Law Office el martes 8 de agosto de 2023, en Las Vegas. Carrillo, que pidió que su imagen se mantuviera en el anonimato, y su equipo legal están haciendo un llamado al público en busca de uno de los sospechosos al volante en el accidente con fuga. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Verónica Carrillo, madre de Yelina Tarango, una niña de 12 años que fue atropellada mortalmente mientras caminaba por una acera en junio, es silueteada después de una conferencia de prensa en Naqvi Injury Law Office el martes 8 de agosto de 2023, en Las Vegas. Carrillo, que pidió que su imagen se mantuviera en el anonimato, y su equipo legal están haciendo un llamado al público en busca de uno de los sospechosos al volante en el accidente con fuga. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Yelina Tarango (Naqvi Injury Law)

Yelina Tarango (Naqvi Injury Law)

Una madre está pidiéndole a la comunidad dar información sobre un conductor a exceso de velocidad que chocó y mató a su hija de 12 años mientras caminaba cerca de la casa de su abuela en el noreste del valle.

Yelina Tarango fue asesinada el 20 de junio mientras caminaba a una tienda cerca de Belmont Street y East Carey Avenue para comprar un collar para el cumpleaños de su amiga. La policía de North Las Vegas dijo entonces que un Cadillac Escalade de 2005 y un Chevrolet Camaro de 2010 estaban compitiendo en la zona.

El Cadillac se saltó una señal de alto y chocó contra una camioneta, dijo la policía, antes de que el auto continuara, chocara contra otro vehículo y perdiera el control, subiéndose a la acera y golpeando a Yelina. El conductor se dio a la fuga, y Yelina murió en al momento.

“Ningún padre debería tener que elegir un ataúd para su hijo”, dijo la madre de Yelina, Verónica Carrillo, en una entrevista el martes. “Ningún padre debería pasar por esto por decisiones estúpidas. No saben lo que nos han quitado. Hace siete semanas tenía un hogar feliz y ya no lo es”.

Carrillo dijo que ese día dejó a Yelina con la abuela de la niña mientras ella iba a trabajar.

La suegra de Carrillo le dijo que esa tarde la niña estaba fuera jugando con unos vecinos y un primo. El primo volvió a casa y Yelina no.

“Su abuela me llamó asustada, diciendo que no la encontraba”, dijo Carrillo. “Yo estaba confundida. ¿Qué quieres decir con que no puedes encontrarla? Acabo de hablar con ella’”.

Carrillo se dirigió a casa de su suegra después del trabajo, llamando frenéticamente a los amigos de Yelina para que le ayudaran a encontrar a su hija desaparecida.

Pasó por delante de las secuelas del accidente, vio el Escalade y el Camaro, pero nunca pensó que hubiera un peatón implicado. Mientras buscaban a Yelina, uno de sus dos hijos encontró en internet un reportaje sobre el accidente en el que se decía que había muerto un peatón menor de edad.

“Mi corazón me decía que no podía ser ella”, dijo Carrillo. “No estaba segura y no quería que lo fuera. Pero seguía sin encontrarla”.

Carrillo volvió al lugar al cabo de unas horas, cuando un forense de la oficina forense del Condado Clark le mostró un collar que había llevado Yelina y le pidió que confirmara que la niña que yacía en la acera era su hija.

“Me caí al suelo”, dijo Carrillo entre lágrimas. “Recuerdo que se me cerraron los oídos y casi, casi sentí como si mi vida pasara ante mis ojos. Recuerdo que me dije: ‘Tengo que calmarme, mis hijos están aquí’. Ahora tengo que ir a casa y decirle a su padre que se ha ido”.

Alfredo Cabrera Jr., de 19 años, fue arrestado tras el accidente y acusado de conducción imprudente con resultado de muerte. La policía dijo en su reporte de arresto que él conducía el Camaro, y que el dueño del Cadillac había reportado su robo.

Carrillo dijo que su hija era una estudiante de séptimo grado con aspiraciones de ser veterinaria. Le encantaban los animales y tenía una sonrisa afectuosa.

Los detectives le han dicho que no hay pistas sobre quién conducía el Cadillac.

Farhan Naqvi, que representa a la familia, dijo que no tenía planes de presentar una demanda todavía, pero que cualquiera que tuviera información podía ponerse en contacto con su bufete o con la policía de North Las Vegas.

“Al fin y al cabo, la familia merece que se cierre el caso y que se haga justicia con Yelina”, dijo Naqvi el martes. “La comunidad merece que esta persona esté fuera de nuestras calles”.