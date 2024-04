‘No me lo creo’: 61 nuevos ciudadanos se juramentan en Red Rock Canyon

abril 16, 2024 - 11:32 am

El 13 de abril, ante la majestuosidad del “Red Rock Canyon” como escenario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el estado de Nevada y la Oficina de Administración de Tierras y Amigos de “Red Rock Canyon” dieron la bienvenida a 61 nuevos ciudadanos en una ceremonia de naturalización.

Provenientes de 20 países diferentes, incluidos varios países latinoamericanos como México, Guatemala, El Salvador, Perú y Venezuela, los nuevos ciudadanos estaban ansiosos por emprender este nuevo viaje como ciudadanos de Estados Unidos.

“Dejaron atrás la seguridad, su hogar, la comida y los vecinos para emprender el viaje a Estados Unidos de América”, dijo la congresista Susie Lee, felicitando al grupo, resaltando la importancia del camino recorrido por cada uno de ellos para poder conseguir el privilegio de ser ciudadanos de Estados Unidos.

Para Cristian De La Rosa, de nacionalidad mexicana y radicado en Estados Unidos desde hace más de 11 años, este es un reconocimiento por hacer las cosas bien. “Sí, es el premio a la disciplina que tú aprendes en Estados Unidos, que es el lugar donde trabajamos, donde vivimos, donde tenemos nuestros amigos y familia, y estar aquí simplemente te da un plus, un extra; el que haya sido en un lugar como este, pudo haber sido en una oficina ahí con cuatro paredes, pero haberlo hecho aquí lo hace más especial”, afirmó De La Rosa.

Iris Jones, directora ejecutiva de la Oficina del Gobernador para Nuevos Americanos, compartió por qué algunos dudan en convertirse en ciudadanos estadounidenses, alentando a aquellas personas que deseen hacer su proceso de naturalización a no tener miedo; según Jones, las personas mayores y de países latinoamericanos tienen miedo por el idioma, ya que les puede resultar un obstáculo, además que pueden sentir que están perdiendo sus raíces. “No se trata de dejar algo atrás, todo lo contrario, es agregar una nueva cultura y un país que amas y que te ama”, dijo Jones.

Como es el caso de Marly Mérida, oriunda de Guatemala y que vive en Estados Unidos desde hace 20 años, que dijo: “No me lo creo todavía, mi viejo me interpretó, lo miraba difícil, pero con la ayuda de Dios, todo se puede. Yo no creía que fuera a pasar esto, pero sí se puede y ahora puedo tener muchos derechos, puedo ver a mi familia y quedarme un poquito más”.

“Muchos superaron la violencia, la pobreza, hicieron ese viaje y luego llegaron aquí y lo hicieron legalmente”, dijo la congresista Lee, felicitando al grupo. “Somos una nación nacida de inmigrantes y dar la bienvenida a 61 nuevos ciudadanos es un honor”. Lee también alentó a los nuevos estadounidenses a votar y en el lugar estaba colocada una mesa de registro para nuevos votantes, para que pudieran hacerlo después de la ceremonia.

Según datos de USCIS, en el año 2023 en Las Vegas se naturalizaron 8,200 personas, quienes se encuentran entre los 878,500 nuevos ciudadanos de ese mismo año fiscal.