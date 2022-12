No es probable que haya un récord, pero la Navidad será cálida en Las Vegas

Está empezando a parecer… que será un día de Navidad cálido y agradable (estacionalmente hablando) para Las Vegas.

Con temperaturas que irán aumentando gradualmente desde los 50° F, el pronóstico actual del Servicio Meteorológico Nacional prevé 63° para el día de Navidad.

La máxima del lunes debería estar cerca de los 53° con un cielo soleado y vientos casi en calma del este-noreste.

🥶We will start off the week with slightly below average temperatures, but by the middle of the week temperatures will have warmed up to above average values for the end of December. 📈🌡️☀️#NVwx #CAwx #AZwx #VegasWeather pic.twitter.com/d2Wo7y9asB

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 18, 2022