Niño sufre lesiones potencialmente mortales en accidente en el suroeste de LV

Un niño sufrió lesiones potencialmente mortales el martes por la mañana después de que un vehículo golpeara su bicicleta en el suroeste del valle de Las Vegas.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 a.m. cerca de Cactus Avenue y Cliff Lake Street, al oeste de South Rainbow Boulevard, según el teniente Steve Riback del Departamento de Policía Metropolitana. El niño fue trasladado al University Medical Center.

Riback dijo que había varios carriles cerrados en la zona.

El vehículo implicado permaneció en la escena y por ahora, no se sospecha que hubiera incapacidad para conducir, dijo la policía.

LVMPD is investigating a collision involving a vehicle and a juvenile on a bicycle at West Cactus Avenue and Cliff Lake Street. The juvenile has been transported to UMC with life-threatening injuries. pic.twitter.com/S3cmcUs6UH

— LVMPD (@LVMPD) January 30, 2024