¿Necesitas una razón para darle la bienvenida a las temperaturas de tres dígitos? Aquí hay una

(Getty Images)

¿Necesitas una razón para darle la bienvenida a las temperaturas de tres dígitos?

Las temperaturas altas anuncian el final de la temporada de alergias de primavera, cuando los recuentos de polen se disparan y la conjunción nasal y el picor de ojos se apoderan de muchos habitantes del sur de Nevada.

La temporada de alergias primaverales se extiende aproximadamente desde el día de San Valentín hasta el 4 de julio, según el doctor Sean McKnight, especialista en alergias. Comienza en febrero, se intensifica en marzo y se mantiene fuerte hasta junio.

Esto significa que los alérgicos de Nevada probablemente pasarán seis semanas más esta temporada.

Actualmente, los sospechosos habituales son el polen de los árboles y el de la hierba, pero la ambrosía es un factor atípico.

Según Asma Tahir, supervisora del programa sobre polen de la Escuela de Salud Pública de la UNLV, “se espera que la ambrosía sea más frecuente durante el otoño, aunque se han producido algunas liberaciones primaverales excepcionalmente grandes”.

El polen de las malas hierbas se propaga más rápidamente cuando llueve, escribió Tahir en un correo electrónico.

“El polen de ambrosía es muy ligero, por lo que es fácil que el viento lo transporte a millas de distancia”, explica.

No es raro que un polen u otro sea más frecuente de lo normal, como es el caso ahora con ambrosía, dijo el doctor Rick Vinuya, jefe de alergia de Optum Care Nevada, que es escéptico de la evidencia anecdótica de que esta ha sido una temporada de alergia peor de lo normal.

Es una queja que escucha cada primavera de alguien, dijo, dependiendo a lo que una persona es alérgica a y su nivel de exposición.

Lo que es más seguro es que, a medida que el mercurio suba, los recuentos de polen bajarán.

“Una vez que estemos en cifras de tres dígitos durante un par de semanas, el recuento de polen suele ser muy, muy bajo”, dijo McKnight.

Los alérgicos estacionales tendrán entonces un respiro hasta mediados de agosto, cuando se libere el polen de hierbas y gramíneas hasta aproximadamente el Thanksgiving.

Cuando las temperaturas son muy altas o muy bajas, las plantas no suelen liberar mucho polen.

Qué hacer

Las personas con síntomas de alergia (congestión, estornudos, picor de ojos y secreción nasal) pueden probar un antihistamínico de venta sin receta. Si al cabo de un mes los síntomas no mejoran drásticamente, McKnight recomienda consultar al médico de cabecera.

Si los síntomas persisten, los alergólogos pueden presentarse con pruebas cutáneas para determinar a qué se es alérgico. Las alergias pueden tratarse con inmunoterapia, una terapia a largo plazo en la que se inyectan cantidades diluidas de un alérgeno, aumentando progresivamente su concentración, para modificar la respuesta del sistema inmunitario.

Cuando los síntomas no son de alergia

En algunos casos, los antihistamínicos de venta sin receta no actúan contra los síntomas alérgicos porque las personas no son alérgicas, explica Vinuya. En su lugar, pueden tener rinitis vasomotora, en la que reaccionan a la sequedad del clima, el viento, el polvo y otros irritantes, no a los alérgenos.

Dado que se tarda tiempo en desarrollar una alergia, los recién llegados al sur de Nevada que presentan inmediatamente síntomas similares a los de la alergia probablemente reaccionan a irritantes y no a alérgenos, dijo.

Si los cambios en el clima desencadenan los síntomas, la rinitis vasomotora puede ser la culpable, dijo.

“Nadie es alérgico al clima”, dijo.

Lo que puede ayudar, dijo, son los aerosoles nasales antiinflamatorios.