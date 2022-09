Mujer de Luisiana dice que MGM defrauda a los jugadores de máquinas tragamonedas

Vales de cobro no canjeados de los casinos de Las Vegas el miércoles 17 de agosto de 2022, en Las Vegas. El estado, que recibe el 75 por ciento de las ganancias no reclamadas, recaudó 16.5 millones de dólares de un total de casi 22 millones de dólares en ganancias no reclamadas en el año fiscal 2021-2022. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)