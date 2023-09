Mueren más niños en carreteras del Condado de Clark este año

Richard Portillo, padre de Jasmine Portillo, de 17 años, y sus hijos Christian, a la izquierda, y Elijah, de 10 años, visitan un monumento en memoria de Portillo durante una vigilia con velas, el lunes 26 de junio de 2023, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Una foto enmarcada de Donavyn Propst, que murió en un accidente de motocicleta, se ve en una vigilia para el joven de 17 años, estudiante de último año de Faith Lutheran, el domingo, 21 de mayo 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Tracy Schuster Lide sostiene a su hija, Knowledge Schuster. (Tracy Schuster Lide)

Activistas de la seguridad vial dijeron que la clave para prevenir la muerte de los usuarios más vulnerables de la comunidad se reduce a la responsabilidad individual, así como a la mejora de los diseños de las carreteras.

En lo que va de año, 20 niños han muerto en las carreteras del Valle de Las Vegas en accidentes de tráfico, una cifra ligeramente superior a la del año pasado por estas mismas fechas, según la oficina del forense del Condado de Clark.

Recientemente, Knowledge Schuster, de un año de edad, murió en un atropello con fuga en North Las Vegas, cerca de la Interestatal 15 y Cheyenne Avenue.

El forense dijo que tres casos, incluido el de Schuster, todavía están pendientes de una causa oficial y la forma de muerte.

Durante el mismo periodo del año pasado, 17 niños murieron en accidentes de tráfico. El total del año acabó siendo de 20. Este año y el anterior fueron superiores a 2021, cuando murieron un total de 14 niños, según el forense.

Los menores fallecidos eran pasajeros, conductores, peatones, ciclistas y motociclistas.

Schuster no fue el niño más pequeño fallecido en un accidente en lo que va de año.

Eythan Machado, de seis meses, murió a principios de marzo, días después de que un conductor ebrio se saltara un semáforo en rojo, provocando un choque de tres vehículos en Nellis Boulevard y Vegas Valley Drive.

Maya Escamilla, de 19 meses, y Yafet Tsehaye, de nueve, fueron algunos de los otros niños menores de 10 años que murieron en las carreteras del Condado de Clark este año.

Más distracciones

Pat Treichel fundó Ghost Bikes Las Vegas, un grupo que aboga por los usuarios vulnerables de las carreteras.

Aunque hay más carriles para bicicletas y otros diseños que favorecen a los usuarios vulnerables de la vía pública, el número de víctimas mortales ha aumentado con respecto a años anteriores, dijo.

“Entonces no teníamos infraestructura y no se producían tantos accidentes mortales como ahora”, dijo Treichel. “Los conductores no estaban tan distraídos. Los conductores no tenían multimedia en sus autos ni una computadora en la mano”.

Según Treichel, la distracción de los conductores combinada con una mayor agresividad al volante ha creado un cóctel de peligros para todos los que usan las carreteras.

Sugirió las siguientes medidas que padres e hijos pueden usar para mantenerse a salvo.

Llevar siempre casco, ya sea en moto, bicicleta o scooter. Según Treichel, casi todos los muertos en accidentes de tráfico fallecen por traumatismos craneoencefálicos.

Si vas en bicicleta o scooter, circula con el tráfico, y si vas andando o corriendo, ve en dirección contraria.

Los padres deben pasar tiempo con sus hijos repasando dónde están las rutas seguras cercanas. Estas deben estar bien iluminadas y, preferiblemente, incluir un carril para bicicletas.

Supón siempre que un conductor no te ve. Establece contacto visual con ellos antes de cruzarte en su camino.

Legislación y diseño de carreteras

En junio, el gobernador Joe Lombardo firmó el Proyecto de Ley 322 del Senado, bautizado como Ley de Rex en memoria de Rex Patchett, de 13 años. En marzo de 2022, Patchett circulaba en scooter por la acera frente a Mannion Middle School de Henderson cuando un conductor que iba a 90 mph perdió el control y atropelló a Patchett.

La ley aumentó las penas por conducción temeraria con resultado de lesiones corporales sustanciales o muerte en los casos en que alguien conduzca a más de 50 mph por encima del límite de velocidad o si estaba en una zona escolar o zona de seguridad peatonal en el momento de la colisión. La pena es ahora de seis a 10 años de prisión.

Treichel afirmó que, aunque este tipo de legislación puede marcar la diferencia, hará falta un mayor esfuerzo.

“Reconozcámoslo, si la gente está distraída o en estado de embriaguez no va a decir: ‘Oye, no quiero hacer esto porque pudiera suponer una sanción mayor de lo normal’. Simplemente no existe esa línea de pensamiento”, dijo. “Así que creo que muchos de nosotros tenemos que ser precavidos y tomar todas las medidas de seguridad que podamos, pero al mismo tiempo educar y hacer correr la voz entre los conductores”.

Según Treichel, una forma segura de prevenir los accidentes de vehículos contra peatones o ciclistas es crear vías designadas para los peatones o una barrera física entre los automovilistas y el resto de usuarios de la vía pública.

Tony Capsouto, vicepresidente de la Southern Nevada Bicycle Coalition, dijo que su organización trabaja con los gobiernos locales y agencias como la Comisión Regional de Transporte para ayudar a diseñar carreteras más seguras.

Algunas de estas mejoras incluyen la instalación de aceras de 36 pulgadas de ancho y caminos pavimentados para los peatones. Dijo que muchas carreteras del valle conducen a cuellos de botella en los que varios carriles se unen en uno solo para un ciclista.

“Un cubo de pintura de cinco dólares no te va a separar de un coche de cinco mil libras”, dijo Capsouto.