Muere un ciclista al ser atropellado dos veces en el noreste del valle de Las Vegas

Un ciclista murió después de ser atropellado por dos vehículos el viernes por la mañana en el noreste del valle de Las Vegas, y un sospechoso está bajo custodia por cargos relacionados con atropellamiento y fuga.

El accidente fue reportado alrededor de las 2:30 a.m. en West Lake Mead Boulevard al este de D Street, según el Departamento de Policía Metropolitana.

Fatal #20

LVMPD Fatal detectives are working on their preliminary investigation of our jurisdiction's 20th traffic fatality near the intersection of W. Lake Mead & Losee Rd. This was a Hit & Run Auto vs. Pedestrian. This collision AGAIN was PREVENTABLE. pic.twitter.com/3Un7GXm1Kx

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) February 9, 2024