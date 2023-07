Mudanza felina: Los grandes felinos de Siegfried & Roy abandonan The Mirage

julio 4, 2023 - 11:34 am

Indira, la tigresa de bengala blanca como la nieve, en el Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat del Mirage de Las Vegas el lunes 17 de abril de 2017. (Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Los cachorros de tigre Maharani e Hirah celebraron su primer cumpleaños en Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat del Mirage de Las Vegas. (El Mirage)

Los cachorros de tigre Maharani e Hirah celebraron su primer cumpleaños en Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat del Mirage de Las Vegas. (El Mirage)

Siegfried Fischbacher, a la izquierda, junto a su socio Roy Horn mientras presentan varios cachorros de tigre a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en su casa el jueves 12 de junio de 2008 en Las Vegas. La pareja actuó bajo el icónico apodo de Siegfried & Roy, cautivando al público durante décadas en el Strip de Las Vegas con su número de ilusionismo con grandes felinos. El ataque de un tigre en octubre de 2003 puso fin a su presentación, casi matando a Roy y dejándolo parcialmente discapacitado. (John Gurzinski/Las Vegas Review-Journal)

Los últimos de los queridos felinos exóticos de Siegfried & Roy en The Secret Garden en The Mirage finalmente se están mudando.

Mirage anunció el lunes que dos santuarios – WildCat Ridge Sanctuary en Scotts Mills, Oregón, e In-Sync Exotics en Wylie, Texas – fueron seleccionados como los nuevos hogares para siempre para aproximadamente una docena de grandes felinos del icónico dúo, según un portavoz del Mirage.

Los santuarios fueron seleccionados debido a su “profunda experiencia” en el cuidado a largo plazo de felinos exóticos, junto con sus “experimentados equipos de cuidado de animales y sus excelentes instalaciones”, según un comunicado de The Mirage.

Joe Lupo, presidente de The Mirage, dijo en el comunicado que confía en que los santuarios seguirán haciendo honor a la “notable dedicación y legado” de cuidado de los animales que Siegfried & Roy tuvieron a lo largo de sus 60 años de carrera.

“Nuestro equipo confía en que los grandes felinos de Siegfried & Roy seguirán recibiendo cuidados de calidad en sus nuevos hogares”, afirmó Lupo.

El traslado de los gatos forma parte del esfuerzo continuado de The Mirage por reubicar a los animales que viven en el hábitat The Secret Garden tras su cierre definitivo en noviembre de 2022, antes de que Hard Rock International comprara el resort a MGM Resorts International en diciembre.

La exhibición cerró en septiembre de 2022 tras la muerte de K2, un delfín nariz de botella que vivía en ella. Seis delfines han sido reubicados de la exhibición de animales este año.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) celebró la decisión de trasladar a los felinos a santuarios verificados por la Federación Mundial de Santuarios de Animales.

“Lo que ocurre en Las Vegas no siempre debería quedarse en Las Vegas, y ese es sin duda el caso de los tigres de Secret Garden, que ahora han abandonado la Ciudad del Pecado para ir a nuevos y espaciosos santuarios en Oregón y Texas”, dijo Debbie Metzler, directora de bienestar de animales cautivos de la fundación PETA, en un comunicado. “Los turistas amables de hoy en día no se acercarán a actos con animales crueles y arcaicos como los de Siegfried & Roy, y estos peligrosos espectáculos prácticamente han desaparecido del Strip”.

La propiedad de Siegfried & Roy ha decidido mantener en secreto los detalles sobre los animales y cuándo se trasladan, según un portavoz de la propiedad.