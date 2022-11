Motociclista fallecida en el suroeste de Las Vegas es homenajeada en vigilia

Rhiannon Nichole Sacks murió haciendo lo que amaba, pero no debió ser así, dijeron los que se reunieron en una vigilia en el lugar donde la motociclista de 28 años fue asesinada el domingo.

Familiares y amigos colocan velas en la escena de una vigilia donde la motociclista de 28 años Rhiannon Nichole Sacks murió en un accidente el día anterior en Russell Road en Torrey Pines Drive el lunes 14 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Rhiannon Sacks, de 28 años, que murió mientras conducía su motocicleta el 13 de noviembre de 2022, con su moto. (Shannon Venturo)

Rhiannon Sacks, de 28 años, murió mientras conducía su motocicleta el 13 de noviembre de 2022. (Shannon Venturo)

Rhiannon Nichole Sacks, de 28 años, que murió el domingo 13 de noviembre de 2022 tras ser atropellada por un auto mientras conducía su motocicleta, rinde homenaje a otro amigo y motociclista, Andrew Melnichuk, que murió en 2021. La madrastra de Melnichuk, Marcella Williams, estuvo en la vigilia por Sacks el lunes 14 de noviembre de 2022. (Marcella Williams)

En una noche fría en el suroeste de Las Vegas, la familia, los amigos y los compañeros entusiastas de las motocicletas se reunieron con velas encendidas, chocolate caliente, pizza y muchos abrazos para honrar a Sacks, pero también para alzar la voz sobre lo que dijeron fue otra muerte evitable de un motociclista.

“Era tan joven, tan enérgica, tan graciosa y tan hermosa”, dijo la afligida madre de Sacks, Kelly Hiler, de 53 años. “Ella hubiera dado cualquier cosa a cualquiera que lo necesitara. Era muy bondadosa”.

Los motociclistas presentes en la vigilia dijeron que quieren que los conductores de vehículos sean más conscientes de los motociclistas en la carretera. Que estén constantemente atentos a los motociclistas. Que no se distraigan con el teléfono mientras conducen. Que no sean impacientes. O que no conduzcan cuando están incapacitados. Y a revisar sus puntos ciegos.

Así que cuando escuchas ‘revisa dos veces, salva una vida’, es real”, dijo Shannon Venturo, de 56 años, que organizó la vigilia y que contaba con Rhiannon como una amiga cercana. “Hay que buscar a los motociclistas porque los que llamamos cagers, o gente que va en automóvil, simplemente no nos ven”.

Venturo, cuyo nombre en la carretera, o apodo entre sus compañeros motociclistas, es Dazzlin, es presidenta de un club de motociclistas exclusivamente femenino llamado Bling Devas. Sacks no formaba parte del club, pero era simpatizante y le encantaba estar rodeada de otras mujeres motociclistas, dijo Venturo.

“Lo que le pedimos al público es que sea más consciente de que hay más gente en motocicletas que nunca”, dijo Venturo.

Según el Departamento de Policía Metropolitana, Sacks conducía una moto Suzuki GSX-R750 hacia el este por Russell Road en dirección a Torrey Pines Drive alrededor de las 11:25 a.m. del domingo.

Al mismo tiempo, un Porsche Carrera conducido por Sheridan Beaulieu, de 70 años, que se dirigía al oeste por Russell hacia Torrey Pines, dio un giro a la izquierda, “cruzando la trayectoria de la Suzuki”, dijo la policía.

La parte delantera de la motocicleta golpeó la parte delantera del Porsche. Sacks fue declarada muerta en la escena. Beaulieu permaneció en el lugar de los hechos y no mostró ningún signo de estar incapacitada para conducir, dijo la policía.

En la vigilia, en la que se reunieron varios centenares de personas el lunes por la noche, velas de colores marcaron el lugar donde Sacks murió, a unos cientos de pies al este de donde fue golpeada por el auto. En el borde de la acera, animales de peluche, velas y otros recuerdos rodeaban fotos enmarcadas de Sacks.

Sacks creció en Nueva Jersey y luego en Colorado, dijo su madre. Y se alistó en la Marina después de la preparatoria. Estuvo en Japón como oficial de artillería y sirvió durante cuatro años.

“Superó muchos obstáculos”, dijo Hiler. “Realmente lo hizo. Era muy fuerte”.

“Era muy madura para su edad”, dijo su tía, Tina Tommi. “Ella y yo éramos amigas”.

Después de la Marina, Sacks se mudó a San Diego, pero era una ciudad muy cara para vivir. Luego se mudó a Las Vegas, dijo Hiler, donde encontró una comunidad de personas y amigos y “absolutamente amó” vivir en Las Vegas.

“Estoy desolada, obviamente”, dijo Hiler. “Yo ando en motocicleta. Lo llevo en la sangre. Ha sido así toda mi vida. Así que, si de todos modos se iba a ir, quería que fuera haciendo algo que le gustara”.

Una de las visitantes de la vigilia, Marcella Williams, dijo que Sacks fue la última persona que vio su hijastro Andrew Melnichuk cuando lo asesinaron mientras conducía su motocicleta en 2021. Sacks había tratado de consolar a Melnichuk cuando moría, dijo. En una foto proporcionada por Williams, Sacks estaba deletreando “Andrew” con piezas de la motocicleta destrozada de Melnichuk en la acera cerca del sitio del accidente.

“Ella fue la última persona que vio”, dijo Williams. “Ella lo consoló mientras él daba su último aliento. Y por eso estamos aquí reunidos. Porque ella estuvo allí para él. Y ahora estamos aquí para apoyar a su familia”.

Kenny Piefer, de 57 años, un motociclista que es presidente nacional del club de motociclistas Soldiers for Jesus y dueño de Boulder Choppers, una tienda de construcción de motocicletas personalizadas en Henderson, dice que tiene que haber más consecuencias para los conductores involucrados en choques fatales con motociclistas.

“Queremos que esto termine”, dijo sobre los motociclistas que mueren.

Jason Lee, de 37 años, que vive en una casa a espaldas de Russell cerca de Torrey Pines, dijo que es hora de que se instalen semáforos allí. Tal y como está ahora, solo hay señales de alto en Torrey Pines al norte y al sur de Russell.

En los cinco años que ha vivido allí, dijo Lee, ha habido alrededor de uno o dos choques al mes en la intersección. Escuchó el choque del domingo y miró por encima de la pared de su patio trasero para ver a los paramédicos en la escena.

“Le dije a mi esposa que, si no ponían un semáforo aquí, alguien más iba a morir”, dijo Lee.

Lee dijo que odia el hecho de que se haya demostrado que tenía razón, y dijo que hará todo lo posible para que se instalen semáforos.