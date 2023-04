Mojave Max bate el récord de su salida para marcar el inicio de la primavera en sus 23 años de historia

Puede que las temperaturas en el valle de Las Vegas estén subiendo, pero Mojave Max sigue desaparecido del mapa.

Mojave Max, la mascota del Programa de Conservación del Desierto del Condado Clark y la versión de Punxsutawney Phil en Nevada, ha batido su récord de brumación de 23 años.

Todos los años, los alumnos del Distrito Escolar del Condado Clark adivinan a qué hora y qué día saldrá Max de su madriguera tras su brumación, o hibernación para los reptiles, en Springs Preserve. Para muchos residentes de Las Vegas, su aparición simboliza el comienzo de la primavera en el desierto de Mojave.

Lo más reciente que Max había aparecido antes de este año fue el 17 de abril de 2012, a las 12:41 p.m., según el Programa de Conservación del Desierto.

La aparición más temprana de Max fue el día de San Valentín de 2005 a las 11:55 a.m. El año pasado, Max salió de su madriguera el 26 de marzo a las 12:21 p.m.

Hey @MojaveMax – where are you? You've slept long enough! People want to come to @SpringsPreserve and celebrate spring's arrival with you!

If Mojave Max doesn't come out by 12:41pm today, 2023 will mark his latest emergence ever. #Vegas #VegasWeatherhttps://t.co/xohuRS2Jod pic.twitter.com/3VY8eXOJO8

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) April 17, 2023