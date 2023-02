Mob Museum transporta a los invitados a una noche en el Moulin Rouge

Paris Red, que se presentó en Humanity del Cirque du Soleil durante 13 años, canta durante un acto conmemorativo del Moulin Rouge, el primer complejo turístico racialmente integrado cuando se inauguró en 1955, en el Mob Museum el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Se muestra el hotel-casino Moulin Rouge en 1955 en Las Vegas. (Cortesía del Museo y Sociedad Histórica del Estado de Nevada)

Una foto de las mesas de blackjack del Moulin Rouge apareció en el número del 20 de junio de 1955 de la revista Life. (Cortesía de Las Vegas News Bureau)

Moulin Rouge en la portada de la revista Life, número del 20 de junio de 1955. copia de Bob Brye. (Cortesía de Las Vegas News Bureau).

Anna Bailey, la primera corista afroamericana del Strip de Las Vegas, habla durante un acto conmemorativo del Moulin Rouge, el primer complejo turístico racialmente integrado cuando se inauguró en 1955, en el Mob Museum el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un panel en el que participan Anna Bailey, Manny Davis y Katherine Duncan durante un acto conmemorativo del Moulin Rouge, el primer complejo turístico racialmente integrado cuando abrió sus puertas en 1955, en el Mob Museum el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El bailarín de tap Ivery Wheeler se presenta durante un acto conmemorativo del Moulin Rouge, el primer complejo turístico racialmente integrado cuando se inauguró en 1955, en el Mob Museum el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Manny Davis, hijo del fallecido Sammy Davis Jr, habla en un panel durante un acto conmemorativo del Moulin Rouge, el primer complejo turístico racialmente integrado cuando abrió sus puertas en 1955, en el Mob Museum el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El público disfruta de los artistas durante un acto conmemorativo del Moulin Rouge, el primer complejo turístico racialmente integrado cuando abrió sus puertas en 1955, en el Mob Museum el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Katherine Duncan, fundadora y presidenta de la Cámara de Comercio Ward 5 de Las Vegas y directora ejecutiva de la Harrison House, habla durante un acto conmemorativo del Moulin Rouge, el primer complejo turístico racialmente integrado cuando se inauguró en 1955, en el Mob Museum el jueves 23 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un centenar de personas que abarrotaban la sala de vistas del Mob Museum se balancearon y aplaudieron el jueves por la noche, mientras el jazz y la danza transportaban a los invitados casi 70 años atrás, a lo que fue el interior de una institución de Las Vegas antaño icónica.

El Moulin Rouge, ubicado en West Bonanza Road, en el ahora Historic Westside, fue el primer centro turístico racialmente integrado de Las Vegas cuando abrió sus puertas el 24 de mayo de 1955.

El jueves, durante más de una hora, los invitados disfrutaron de “una noche en el Moulin Rouge”, llena de músicos, tap y canciones. Los artistas Paris Red, Ivery Wheeler y Leon Gilliam brillaron con luz propia, tanto en sus actuaciones como con sus brillantes atuendos.

La gente se levantó de sus asientos y estiró el cuello para ver mejor los pies de Wheeler mientras bailaba tap, y la noche concluyó con Gilliam cantando “How Sweet It Is (To Be Loved By You)”.

El espectáculo fue seguido de una mesa redonda sobre la historia y el legado del Moulin Rouge.

Éxito desde el principio

Anna Bailey fue la primera corista afroamericana que actuó en el Strip y se mudó a Las Vegas desde Nueva York para presentarse en el Moulin Rouge. Recordó la sensación de ver el Moulin Rouge por primera vez, describiéndolo como algo hermoso, como si estuviera en París.

“Todo el mundo estaba allí. Casi todo Hollywood estaba allí. Casi todo el Strip estaba allí. Todas las coristas del Strip vinieron… Fue un éxito desde el principio”, dijo Bailey sobre la noche de la inauguración.

El complejo abrió sus puertas cuando Las Vegas aún estaba segregada.

Bailey dijo que sufrió un choque cultural tras mudarse de Nueva York. Dijo que a ella y a los demás artistas del Moulin Rouge no se les permitía ir a los hoteles del Strip y se les prohibía el acceso a algunos restaurantes y tiendas.

Pero en 1960, el Moulin Rouge fue el sitio del acuerdo alcanzado para integrar Las Vegas.

Sammy Davis Jr. fue una de las muchas estrellas de la época que pasaron por el Moulin Rouge. Su hijo Manny Davis contó el jueves por la noche los retos a los que se enfrentó Davis en una Las Vegas segregada.

“Sufrió las mismas injusticias que cualquier otra persona afroamericana en Las Vegas”, dijo Manny Davis.

Davis dijo que su padre recibía peticiones de más canciones finales cuando se presentaba en Las Vegas, pero que luego lo sacaban por la cocina del local.

Revitalizar Historic Westside

Katherine Duncan, fundadora y presidenta de la Cámara de Comercio Ward 5 de Las Vegas, habló de la conservación histórica y de cómo revitalizar el Historic Westside.

“Creo que el primer paso es tener una visión compartida. Hay gente que cree que el progreso significa simplemente acabar con todos esos viejos edificios andrajosos… Y luego hay gente que quiere salvar cada pequeña roca”, dijo Duncan. “Así que tenemos que encontrar un término medio”.

Fotografías del Moulin Rouge parpadeaban en las pantallas de los proyectores mientras el panel hablaba de la popularidad del complejo, que atraería a la gente lejos de los shows del Strip.

“Fue una oportunidad educativa increíble para que la gente se sentara y escuchara, pero también un elemento de diversión y emoción”, dijo la directora de Programas Públicos del Mob Museum, Shakala Alvaranga, que moderó la mesa redonda.

Además de la mesa redonda y el espectáculo, el jueves por la noche se expuso en el museo una muestra temporal de recuerdos del Moulin Rouge.

“Estos programas y estos temas son fundamentales para construir una comunidad, por lo que creo que el museo desempeña un papel muy importante a la hora de reunir a la gente y darle la oportunidad de conocer el pasado de Las Vegas, y no creo que mucha gente lo haga”, dijo Alvaranga.