Miles de empresas californianas han dejado el Estado Dorado por Las Vegas.

febrero 1, 2023 - 10:07 am

David Knight, fundador y director ejecutivo de Terbine, habla durante una presentación del proyecto Smart City de Las Vegas el martes 4 de enero de 2022, en el centro de Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Lindsay Ballengee, directora de operaciones de la empresa de logística de cannabis SafeArbor, a la izquierda, y la directora de operaciones de la empresa, Marta Spegman, en sus oficinas el viernes 13 de enero de 2023, en Las Vegas. SafeArbor es una de las muchas empresas que se han trasladado a Las Vegas desde California en los últimos años. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

David Knight, fundador de Terbine, habla durante una entrevista con Review-Journal en su oficina de Las Vegas el jueves 31 de octubre de 2019. Terbine, una empresa de tecnología, decidió trasladar su negocio de Bay Area a Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El minorista de internet TheDrop.com se fundó en San Francisco en 2017, pero el director ejecutivo Matt Falcinelli, sabía desde el principio que cuando llegara el momento de establecer la sede de la empresa de ropa urbana no podría ser en California.

Los costos eran demasiado altos para operar un negocio.

El modelo inicial de ingresos de la empresa se basaba en un porcentaje por transacción, y Falcinelli dijo que se sentía fuera de Bay Area.

“Hice mi propio análisis -todo, desde el impuesto sobre la renta y el impuesto estatal, el impuesto al trabajador, el impuesto sobre la nómina, el costo de los salarios, el costo de vida- casi salió un 50 por ciento menos costoso operar en Nevada (que) California”, dijo.

Así que, en 2018, la empresa se mudó a Las Vegas. En ese momento, tenía dos empleados y ahora, la mayor parte de su personal de 13 estará en Las Vegas a finales de año.

TheDrop.com es solo una de las miles de empresas californianas que han optado por mudarse a Nevada, y Las Vegas ha sido el destino más popular.

Según un reciente estudio de Rose Institute de Claremont McKenna College y Kosmont Companies, California lleva al menos tres décadas siendo un exportador neto de empresas, y gran parte de ellas acaban en Nevada, Arizona, Texas y Oregón.

La proximidad de Nevada a California es una oportunidad para la diversidad económica y el crecimiento, dijo la directora ejecutiva de Las Vegas Global Economic Alliance, Tina Quigley.

“El hecho de que California se ha convertido en un lugar muy arduo para que las empresas hagan negocios es la razón principal por la que estamos viendo la diversidad de crecimiento en las industrias como no hemos visto antes”, dijo Quigley. “La economía estancada no existe. O se es próspero o se decrece. Para ello, tenemos que seguir haciendo crecer las empresas que tenemos aquí. Tenemos que atraer a las nuevas empresas que están empezando, y tenemos que conseguir que las que están buscando nuevos lugares o trasladarse consideren también nuestro destino”.

La encuesta sobre el costo de hacer negocios realizada en 2022 por Kosmont-Rose Institute reportó a Las Vegas como el destino número uno para las empresas californianas que se trasladaron en los últimos 30 años. Encontró que 2,832 compañías se mudaron a Las Vegas entre 1990 y 2019 -casi el doble del segundo destino más alto de la Ciudad de Nueva York, que vio 1,455 traslados- y 5,619 compañías a Nevada, al mirar los 50 principales destinos.

El estudio analizó 158 ciudades del oeste de Estados Unidos a través de siete variables: impuestos sobre las ventas, impuestos sobre los servicios públicos, tasas de licencias comerciales, promedio de alquiler de oficinas, índice de criminalidad del FBI, valor medio de la vivienda y salario mínimo.

También creó una clasificación compuesta basada en el promedio de anotaciones de cada ciudad en las siete categorías. El estudio reportó que 18 de las 21 ciudades con los costos más elevados se encontraban en California. Mientras que Las Vegas fue el destino más popular en Nevada, otras comunidades del Estado de la Plata fueron consideradas entre las más favorables a los costos para las empresas. North Las Vegas, Gardenerville, Henderson y Carson City obtuvieron una clasificación baja.

Elegir Las Vegas

Los obstáculos empresariales son parte de lo que impulsó a Lindsay Ballengee y Marta Spegman, cofundadoras de la empresa de taquillas inteligentes seguras para el cannabis SafeArbor, a trasladar su sede del norte de California al sur de Nevada. La pareja fundó su empresa en 2018 y comenzó a desarrollar el hardware con un socio con sede en North Las Vegas.

Pronto vieron el atractivo de trabajar en el valle de Las Vegas.

“Pensamos, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo en un estado que tiene muchos obstáculos o algunos límites para poder llegar a un lugar en el que podrías tener un alcance de mercado o una huella que sea significativa?”, Dijo Ballengee, directora de operaciones de SafeArbor y residente desde hace mucho tiempo del sur de California.

David Knight recuerda “cuando se le pasó el efecto positivo” mientras operaba su empresa startup tecnológica, Terbine, en San Francisco en 2018.

Se vio obligado a mudar su sede después de enterarse de que un puñado de sus programadores compartían un apartamento de una habitación, con uno durmiendo en un colchón inflable en la sala de estar, a pesar de que ganaban un salario competitivo para Bay Area.

Knights dijo que sorprendió a sus colegas con la decisión de mudarse al centro de Las Vegas -la mayoría suponía que irían al creciente centro tecnológico de Austin, Texas-, pero evangelizadores como el difunto Tony Hsieh lo convencieron para que se instalara en el centro.

Le encanta el acceso a California, la comodidad de tener el Aeropuerto Internacional Harry Reid para los clientes, que también suelen estar en la ciudad para convenciones, e incluso para los principales responsables políticos.

“He conocido a los dos gobernadores, algo que nunca había ocurrido en California”, afirma.

“Tienes que pescar con arpón”

Los recién llegados también mencionaron la actitud empresarial como un cambio atractivo.

Ballengee y Spegman dijeron que StartUpNV, una incubadora y aceleradora de empresas sin fines de lucro, les hizo críticas constructivas y les facilitó contactos cuando se trasladaron a Las Vegas durante los cierres por la pandemia de 2020. Al año siguiente, SafeArbor recibió una inversión de 200 mil dólares a través del evento de lanzamiento al estilo “Shark Tank” de la organización sin fines de lucro, AngelNV.

“Daba la sensación de que la gente no estaba tan aferrada”, afirma Ballengee. “Había una mentalidad abierta a lo nuevo y a la innovación que no habíamos visto antes. Fue una verdadera oportunidad y me tomó un poco por sorpresa”.

Por su parte, Knights vio la chispa en Tech Alley, un evento mensual de networking y educación que se celebra en el centro de Las Vegas.

“Hacía años que no sentía un ambiente así cuando estaba en Bay Area. Eso hace mucho que desapareció”, afirma Knight. Ahora todo es formal: “¿Cuál es tu rendimiento de inversión (ROI)?” y cosas así. Lo que veo aquí es mucho más divertido”.

Falcinelli, de TheDrop.com, dijo que la empresa planea expandirse a los servicios de logística y fabricación.

“Queremos que Las Vegas sea una de las capitales mundiales de la moda, sobre todo en el mercado de la ropa urbana y la moda juvenil”, dijo Falcinelli. “A medida que establezcamos nuestra mayor huella en Las Vegas, no solo en tecnología, sino en servicios de logística y fabricación, queremos incubar marcas”.

Las Vegas Global Economic Alliance (LVGEA) también está empezando a aprovechar el impulso. Esta asociación público-privada se encarga de atraer nuevas empresas al estado y ayudar a las ya existentes a expandirse, principalmente mediante la solicitud de incentivos fiscales. Históricamente, la asociación público-privada dejaba que las empresas vinieran a ellos, dijo Quigley, pero con la migración de empresas californianas ha impulsado una nueva estrategia.

“En lugar de lanzar una amplia red, tienes que pescar con arpón”, dijo. “Eso conlleva más trabajo, pero queremos ser muy intencionales a la hora de avanzar en las empresas que intentamos atraer”.

No sin desafíos

Sin embargo, Quigley señaló que LVGEA tiene cuidado de no buscar empresas que consuman mucha agua o que necesiten más terreno del disponible, ya que ambos son limitados.

Por ello, LVGEA y su agencia asociada, la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador, se centran en atraer a la región nuevas sedes corporativas, fabricantes de baterías de litio, empresas deportivas y de ocio y puestos de trabajo relacionados con la cadena de suministro.

Según Stephen Miller, director de investigación del Centro de Investigación Empresarial y Económica de la UNLV, los responsables económicos también tienen dificultades para atraer empresas de cuello blanco.

“El conjunto de habilidades que ofrece nuestra mano de obra no siempre coincide con las necesidades de las empresas que llegan”, dijo. “Y, además, las grandes empresas que vienen con el presidente, el director ejecutivo o el director financiero, están preocupados por sus hijos y por cómo es el sistema educativo en Las Vegas”.

Quigley dice que rechaza esa idea y les pide a los ejecutivos a que observen las escuelas individualmente, teniendo en cuenta el tamaño del Distrito Escolar del Condado Clark.

Otros emprendedores intentan pedirles a los directivos de alto nivel mirar Las Vegas más allá del Strip.

Teddy Liaw, fundador de NexRep y californiano reconvertido en nevadense que formó parte del Grupo de Trabajo sobre la Iniciativa Empresarial del Gobernador Gavin Newsom, creó en septiembre un evento de varios días para 50 invitados entre directores ejecutivos, fundadores de empresas y capitanes del sector para destacar lo que el valle de Las Vegas puede ofrecer.

La Vegas Tech Summit les mostró a invitados como Kevin Lin, cofundador de Twitch; Stanley Tang, cofundador de DoorDash; David Yeom, director ejecutivo de Evite; y el ocho veces medallista olímpico de patinaje de velocidad Apollo Ohno los beneficios económicos de la región.

“La mayoría de la gente viene a Las Vegas para Consumer Electronics Show (CES): es una parada de tres días. No salen de los casinos ni de los hoteles, así que solo piensan en eso”, declaró Liaw en una entrevista con Review-Journal la semana pasada. “Rompimos esa primera barrera, que era la creencia de que pueden mudarse ellos, sus familias, sus hijos, ahora sus ejecutivos y empresas, y eso era diferente”.