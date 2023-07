MGM y Marriott firman un acuerdo estratégico de licencia

Aprovechando un acuerdo anterior similar con The Cosmopolitan of Las Vegas, el nuevo acuerdo atraerá a clientes de Marriott a 17 resorts MGM de todo el país.

Visitantes del Strip de Las Vegas pasan por delante del MGM Grand el miércoles 4 de agosto de 2021. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El gigante de los resorts casino con sede en Las Vegas, MGM Resorts International, ha firmado un acuerdo estratégico de licencia a largo plazo con Marriott International, cuyo objetivo es atraer a los clientes de Marriott a las propiedades de MGM en Las Vegas y en todo el país.

Las dos empresas anunciaron el lunes que han formado “MGM Collection with Marriott Bonvoy”, que se lanzará en octubre e incluirá 17 resorts MGM, que representan más de 40 mil habitaciones en Las Vegas y otras ciudades de Estados Unidos.

No se han revelado los términos del acuerdo.

A partir de octubre, varios resorts de MGM Collection with Marriott Bonvoy podrán reservarse en las plataformas digitales de Marriott, como Marriott.com y la aplicación para teléfono Marriott Bonvoy, y se espera que todas las propiedades estén disponibles a finales de año. Los resorts de MGM seguirán estando disponibles en los canales de MGM Resorts, incluidos MGMRewards.com y la aplicación para teléfono de MGM Resorts.

“Este histórico acuerdo a largo plazo reúne a dos de las marcas más fiables e icónicas de la hostelería y el entretenimiento”, declaró en un comunicado Bill Hornbuckle, presidente y director ejecutivo de MGM Resorts.

“Hemos comprobado de primera mano la fuerte demanda de los clientes de Marriott International a través de nuestra relación existente en The Cosmopolitan of Las Vegas, y este nuevo acuerdo nos permitirá optimizar aún más nuestra rentabilidad global. Estamos encantados de ampliar ahora la relación y ofrecer a los miembros de Marriott Bonvoy un mayor acceso de distribución a nuestros galardonados resorts -así como oportunidades exclusivas de eventos y entretenimiento- en Las Vegas y en todo Estados Unidos”.

“Estamos encantados de hacer que las increíbles propiedades de MGM Resorts estén disponibles en los canales de Marriott, permitiendo a nuestros miembros disfrutar de los beneficios de Marriott Bonvoy cuando se alojan en los resorts MGM Collection with Marriott Bonvoy”, añadió Anthony Capuano, presidente y director ejecutivo de Marriott International, en un comunicado. “Observamos con interés el aumento de nuestra distribución global de habitaciones en un 2.4 por ciento a medida que aumentamos nuestra presencia en el Strip de Las Vegas y en otros atractivos destinos de Estados Unidos”.

Las dos empresas también anunciaron que la filial de apuestas deportivas de MGM, BetMGM, y Marriott firmaron un acuerdo de mercadotecnia de fidelidad para convertir a Marriott Bonvoy en el socio exclusivo del programa de fidelidad de hostelería de BetMGM.

De los 17 resorts de MGM que se unirán a MGM Collection con Marriott Bonvoy, cuatro propiedades también estarán afiliadas a marcas existentes de la colección Marriott: Bellagio se unirá a The Luxury Collection, Aria se unirá a Autograph Collection, Park MGM pasará a formar parte de Tribute Portfolio y The Cosmopolitan of Las Vegas continuará su afiliación con Autograph Collection.

Ocho resorts MGM de Las Vegas se unirán a MGM Collection con Marriott Bonvoy: Vdara, MGM Grand, NoMad, The Signature at MGM Grand, Mandalay Bay, New York-New York, Luxor y Excalibur.

Cinco MGM Resorts de otros lugares de Estados Unidos también se unirán a MGM Collection con Marriott Bonvoy: Borgata (Atlantic City, Nueva Jersey), Beau Rivage (Biloxi, Mississippi), MGM Grand Detroit (Michigan), MGM National Harbor (cerca de Washington D.C.) y MGM Springfield (Massachusetts).

Marriott Bonvoy y MGM Rewards proporcionarán nuevas ventajas y experiencias a los miembros de ambos programas. Los miembros de Marriott Bonvoy disfrutarán de ventajas en los resorts MGM Collection with Marriott Bonvoy y los miembros de MGM Rewards recibirán ciertas ventajas en la cartera global de más de 8,500 propiedades de Marriott Bonvoy, mientras que los miembros de ambos programas podrán canjear puntos MGM Rewards por puntos Marriott Bonvoy y viceversa.

Marriott Bonvoy Moments, el programa destinado a proporcionar a los miembros acceso a experiencias que alimenten sus pasiones personales, se verá reforzado por la oferta culinaria, de entretenimiento y deportiva de MGM.