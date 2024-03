Mejoras en histórica zona comercial cercana al Strip

El Condado Clark compró un centro comercial cerca del Strip de Las Vegas por 6.5 millones de dólares.

New Orleans Square, con una superficie de 1.15 acres, se compone de varios edificios en el 900 Liberace Ave. en el Historic Commercial Center District, a menos de 1.5 millas al este de Las Vegas Strip.

New Orleans Square alberga negocios como la galería de arte Core Contemporary, The Square Bar y la librería Avantpop.

Los documentos de la oficina de registro del Condado Clark muestran que las escrituras de New Orleans Square se transfirieron a la Agencia de Reurbanización del Condado Clark en enero.

Un nuevo plan maestro está en obras para el Historic Commercial Center, que alberga la New Orleans Square, y es por eso que la Agencia de Reurbanización del Condado Clark adquirió la propiedad, dijo Erik Pappa, un portavoz del Condado Clark.

“(La Agencia de Reurbanización) está trabajando actualmente para desarrollar un plan maestro actualizado para Commercial Center que aprovecha su rica historia y ofrece nuevas oportunidades a los clientes existentes y nuevos”, dijo Pappa en un comunicado enviado por correo electrónico. “Commercial Center se encuentra en la mayor de las tres áreas de reurbanización existentes y presenta la mayor oportunidad para el cambio”.

El distrito histórico de Commercial Center es uno de los más antiguos de Las Vegas, ya que los primeros edificios del centro se inauguraron en 1963, según el sitio web del centro.

No está claro cómo podría ser la reurbanización de New Orleans Square, ya que Pappa dijo que “no se han tomado decisiones” sobre los planes para el Commercial Center o New Orleans Square. Pappa dijo que el condado no ha comprado ningún otro edificio en el centro y no especificó si tenía planes para comprar más.