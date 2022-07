Más personas buscan ayuda en las despensas de alimentos en todo el sur de Nevada

Las voluntarias Sara Ricciardi y su hija Grace, de 16 años, de Henderson, preparan artículos de la despensa de alimentos para los clientes el martes 19 de julio de 2022, en Catholic Charities of Southern Nevada en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Leslie Carmine, directora de medios de comunicación y relaciones comunitarias de Catholic Charities of Southern Nevada, habla sobre la despensa de alimentos para clientes el martes 19 de julio de 2022, en Catholic Charities of Southern Nevada en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Más personas están recurriendo a las despensas de alimentos mientras los habitantes de Las Vegas sienten el pellizco de la inflación.

Las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas y otras agencias vieron entre un cinco por ciento y un 15 por ciento de aumento en la utilización de las despensas de alimentos entre el primer y el segundo trimestre de 2022, de acuerdo con Three Square Food Bank, la filial de Feeding America del sur de Nevada.

Alrededor de 340 mil habitantes del sur de Nevada sufrían inseguridad alimenticia al comienzo de la pandemia. Ahora, con el aumento de los costos de los alimentos, la energía y la renta a un ritmo histórico, muchos otros estadounidenses de ingresos medios y bajos están recurriendo a la ayuda caritativa para compensar los costos.

El último reporte nacional de inflación mostró que los precios al consumidor se dispararon un 9.1 por ciento en junio, uno de los mayores aumentos de precios desde 1981. Los precios de los alimentos aumentaron a nivel nacional un 10.4 por ciento en junio, según el reporte publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

La inflación es lo que llevó a Andru Hardy, residente de Las Vegas, a la despensa de alimentos de Catholic Charities of Southern Nevada, donde ha recibido ayuda alimenticia para él y su hija durante aproximadamente un mes. Dijo que no ha podido encontrar un trabajo que pueda cubrir los costos de la renta y la comida. Los ahorros de la visita a la despensa compensan las facturas y los costosos rellenos de tanques de gasolina.

“A veces tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo y trabajar juntos como comunidad para superar los obstáculos que nos pone la vida”, dijo Hardy.

Hardy no es el único. Los funcionarios de Catholic Charities dijeron que han visto un aumento de casi el 100 por ciento en el tránsito en la despensa, donde la mayoría de las personas acceden por primera vez a los servicios de la organización sin fines de lucro. También ha habido un aumento del 75 por ciento en los nuevos clientes en 2022 hasta ahora, dijo el director de operaciones Steve Schmitt.

Vic Caruso, director de City Impact Center, dijo que la despensa de alimentos de su organización sin fines de lucro normalmente atiende a entre 300 y 350 familias por semana, muchas de ellas “subempleadas”. En las últimas semanas, cerca de 500 familias han solicitado su asignación mensual de productos agrícolas, carne, productos lácteos y otros alimentos básicos.

“Si ya vives con un presupuesto reducido, no tienes a dónde ir. No hay recuperación”, dijo Caruso. “Ahora hay mucha gente que nos dice que su dólar no alcanza lo suficiente”.

Las despensas de alimentos empezaron a ver un cierto alivio en la última mitad de 2021 -aunque todavía operaban a un ritmo superior a los niveles anteriores a la pandemia-, a medida que la gente volvía al trabajo y había menos interrupciones relacionadas con el COVID. Luego, los programas federales que distribuyeron productos básicos para ayudar a abordar la inseguridad alimentaria durante la pandemia disminuyeron. Pero la demanda aumentó con la inflación, lo que hizo que las organizaciones sin fines de lucro tuvieran que ocuparse de la adquisición de alimentos a precios más elevados, mientras algunas empresas reducían sus donaciones en especie.

“Luego llegó el año 2022 y, de repente, se produjo una necesidad masiva que empezó a aumentar, pero sin la cantidad de apoyo que habíamos tenido en los últimos años”, dijo Regis Whaley, director de activismo e investigación de Three Square.

La persistente demanda llevó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a seguir apoyando las despensas de unos 40 centros comunitarios y religiosos.

Los voluntarios del área de Las Vegas comenzaron a recibir donaciones de alimentos del brazo caritativo de la iglesia en Salt Lake City durante el primer cierre. Esperaban dejar de hacerlo en julio de 2021, dijo el especialista interreligioso Keith Thomas. Pero un repunte a finales de 2021 les impidió suspender las entregas.

La iglesia sigue enviando camiones cargados de alimentos no perecederos para pequeñas despensas, además de productos no perecederos, lácteos y carne producida donada a Three Square. Un envío que se espera el jueves marcará un millón de libras de alimentos donados a la región desde mayo de 2020.

“No veo que la demanda disminuya pronto”, dijo Thomas. “Mientras la inflación siga como hasta ahora, la gente va a seguir acudiendo a las despensas”.