Más de mil trabajadores de la Culinaria acuerdan contrato con resort fuera del Strip.

Otro hotel ha llegado a un acuerdo tentativo con el Sindicato de la Culinaria.

Más de mil empleados del Sindicato de la Culinaria en Westgate acordaron un tentativo de cinco años el sábado, según un comunicado de prensa del sindicato.

📢 BREAKING: The Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement on a new 5-year contract was just reached w/@WestgateVegas for over 1,000 hospitality workers.

Congratulations to Westgate Las Vegas workers on winning the BEST CONTRACT EVER! pic.twitter.com/AwLYzSwHIl

— Culinary Union (@Culinary226) January 21, 2024