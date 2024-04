Marzo fue fresco, húmedo y con viento, según el servicio meteorológico

El mes de marzo en Las Vegas fue considerablemente más frío de lo habitual y también más húmedo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura promedio de 57.5 °F (el promedio de las temperaturas máximas y mínimas diarias) fue 3.3° inferior a la norma para marzo.

Aunque fresca, la primavera de 2023 fue mucho más fría, con una temperatura promedio de 54.4°.

El récord de marzo frío se estableció en 1948 con 50.4° y se empató en 1952, dijo el meteorólogo del servicio meteorológico Andy Gorelow.

The March Review is in! 🗞️ The month was characterized by cooler and wetter than normal conditions, and also occasionally strong winds. The peak wind gust of 68 mph on March 2nd was the strongest March wind gust since 1985! #VegasWeather #nvwx pic.twitter.com/PPbkk3wkjP

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 1, 2024