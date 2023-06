Mantente alejado de Las Vegas Wash esta semana, advierten las autoridades

El Servicio de Parques Nacionales está advirtiendo a los excursionistas, observadores de aves y otros visitantes de Las Vegas Wash que eviten partes de la vía fluvial esta semana.

Hasta el jueves, la Autoridad del Agua del Sur de Nevada retendrá y liberará grandes cantidades de agua aguas abajo de Northshore Road, creando situaciones intermitentes de alto y bajo caudal en el canal varias veces al día, según un tuit del Área Nacional de Recreación del Lago Mead.

Alert! Stay out of the lower Las Vegas wash June 20-22, 2023.

Multiple times per day, the @SNWA_H2O will hold back & release water, creating a series of low water and higher flow events.

Enjoy the wash from afar, staying on higher ground.#LakeMead #HikingLasVegas pic.twitter.com/Gcke97JLOG

— Lake Mead (@lakemeadnps) June 19, 2023