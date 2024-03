Los vientos en LV aumentarán el sábado; podrían caer 12 pies de nieve en Sierra Nevada

Los residentes de Las Vegas no tienen que lidiar con los más de 5 pies de nieve que recibieron el jueves los residentes de Reno-Lake Tahoe en el primer día de una tormenta de fin de semana.

Pero los vientos se intensificarán en todo el valle el viernes y crecerán aún más fuerte el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico incluye un aviso de viento a partir del viernes a las 4 p.m. eso se convierte en una advertencia de vientos fuertes desde las 7 a. m. del sábado hasta las 10 a. m. del domingo.

Las ráfagas alrededor del valle oscilaron entre 28 mph y 47 mph a primera hora de la tarde del viernes. Se esperan ráfagas de entre 50 y 65 mph el sábado.

⚠Updated snow totals and wind gusts for the Sierra and White Mountains this weekend! Travel will be very difficult, if not impossible, due to snow-packed roads and blowing snow, including Highway 168. #CAwx pic.twitter.com/bNwsQotix4

A partir de las 15 h. El viernes, las llegadas de vuelos se retrasaron casi una hora debido a las condiciones meteorológicas. Las salidas tenían un retraso promedio de 15 minutos, pero iban en aumento, según la Administración Federal de Aviación.

Ha habido 423 retrasos en vuelos desde el viernes hasta las 3 p.m., pero solo tres vuelos fueron cancelados.

“La zona oeste, cerca de Spring Mountains, será probablemente la que reciba los vientos más fuertes”, dijo Andy Gorelow, meteorólogo del Servicio Meteorológico. “Probablemente las ráfagas de 45-50 mph y 60 no sean descartables”.

El viernes por la mañana se esperaba que los vientos se mantuvieran alrededor de las 15-20 mph, pero aumenten a 21-26 mph por la tarde con ráfagas de hasta 41 mph.

El sábado por la mañana los vientos subirán a 30-35 mph, aumentando a 36-41 mph por la tarde con ráfagas de 60 mph. La máxima estará cerca de los 65 °F.

Los vientos disminuirán ligeramente el sábado por la noche con vientos estables de 30-32 mph y ráfagas de 49 mph.

El domingo también habrá vientos del suroeste de 23-26 mph con ráfagas de hasta 40 mph, tal vez causando problemas para los pilotos y fans de NASCAR durante las carreras del fin de semana.

El pronóstico provocó que el evento mensual del Primer Viernes del Arts District se reprogramara para el 8 de marzo.

Aviso de polvo

El Condado Clark emitió un aviso de polvo para el viernes y el sábado debido al pronóstico de fuertes vientos.

Las personas afectadas por el polvo en el aire deben limitar su actividad al aire libre, así como mantener puertas y ventanas cerradas, dice el aviso, entre otras precauciones.

NV Energy dijo que ha posicionado equipos en todo el valle para hacer frente a posibles cortes de energía. La gente puede llamar al 911 si ven una columna eléctrica caída.

Big shoutout to @NVEnergy for sending up trucks to Mt Charleston to be prepared for the high winds.

It’s already getting gusty out there… after being rather windy all day… pic.twitter.com/MFmlqNNkGN

— Mt Charleston Mountain Man (@mountainman_mc) March 1, 2024