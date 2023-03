Los vientos de Las Vegas disminuirán el jueves, la temperatura se mantiene fresca

Un poco más cálido y con menos viento que el miércoles resume el pronóstico del jueves para el valle de Las Vegas.

Con un cielo soleado, la temperatura máxima estará aproximadamente una docena de grados debajo de lo normal con un pronóstico de 61° F para el valle central, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Here are some 72-hour storm total precipitation reports from across the area. How much rain or snow did you get? 🌧🌨https://t.co/TBoZrvIpKZ#NVwx #AZwx #CAwx

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 22, 2023