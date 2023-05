Los seguros de auto en Nevada, entre los más caros del país

Las tarifas más elevadas para los clientes de Las Vegas hacen subir el promedio de todo el estado, según los expertos del sector. (Las Vegas Review-Journal)

Nevada se clasifica como uno de los más caros de la nación cuando se trata del costo del seguro de auto.

Las tarifas más altas para los clientes de Las Vegas suben el promedio para todo el estado, según expertos de la industria.

En el puesto 43 de los 50 estados, el costo promedio de un seguro de auto completo en Nevada es de 2,779 dólares por año, unos 765 dólares más que el promedio nacional, según datos compilados por el sitio de finanzas personales Bankrate.

Los conductores de Las Vegas pagan de promedio 2,840 dólares al año. El costo promedio en Henderson y North Las Vegas es de 2,571 y 2,827 dólares respectivamente.

Gennady Stolyarov II, actuario jefe de la División de Seguros de Nevada, dijo que Las Vegas se distingue del resto del estado. Las condiciones de conducción en el resto del estado son comparables a los estados circundantes.

“Es una zona densamente poblada. Allí hay una economía que funciona 24 horas al día, siete días a la semana”, explica Stolyarov sobre Las Vegas. “Hay mucho tránsito, muchos visitantes de fuera del estado que entran y salen, y esto tiende a aumentar tanto la frecuencia como la gravedad de los siniestros”.

Factores como el historial de conducción, la puntuación crediticia, la incorporación de un conductor adolescente y el tipo de vehículo influyen en mayor o menor medida en el costo promedio de las primas.

Los conductores de Toyota Camry en Nevada tienen el mismo promedio estatal de costo de la cobertura de año completo en comparación con el Ford F-150 (2,548 dólares), Honda Odyssey (2,361 dólares), BMW 330i (3,717 dólares) o Toyota Prius (3,717 dólares), según Bankrate.

Los conductores en California pagan el mayor costo añadido después de un solo accidente con culpa con el índice promedio de aumento de 1,498 dólares por año. El índice de un conductor de Nevada después de un accidente aumenta alrededor de 1,100 dólares de promedio. Ser condenado por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI) en Nevada conduce al mayor aumento en el costo de alrededor de 1,725 dólares al año.

Unas primas más elevadas no significan necesariamente que los conductores de una determinada ciudad sean mejores o peores.

“Puedes ser un buen conductor, pero estar una mala situación de tránsito y en circunstancias en las que sea más difícil evitar un accidente”, explica Stolyarov.

Los conductores de Nueva York con mal historial de crédito pagan 7,186 dólares al año en promedio, el índice más alto del país. Los conductores de Nevada con mal crédito pagan unos cuatro mil dólares, frente a los 2,480 dólares de los que tienen un crédito excelente. La puntuación de crédito no es un factor California, Hawai y Massachusetts, según Bankrate.

Casarse y añadir un conductor adolescente causa el mayor aumento promedio en la cobertura en Miami añadiendo 3,754 dólares a la tasa anual de un conductor. Asegurar a un conductor adolescente en Nevada añade unos 3,500 dólares a la tarifa anual.

Stolyarov dijo que las compañías de seguros tienen que justificar los aumentos de tarifas para que la División de Seguros los apruebe, pero en los últimos años ha habido más aumentos aprobados debido a problemas en la cadena de suministro y la escasez de personal en los talleres de hojalatería.

“Siempre es aconsejable que los consumidores obtengan diferentes cotizaciones periódicamente cuando llega el momento de renovar, no solo su seguro de automóvil, sino cualquier clase de seguros que tengan para asegurarse de que no solo están obteniendo la mejor cobertura para su situación particular, sino también una buena tarifa”, dijo Scott Kipper, comisionado de la División de Seguros de Nevada.