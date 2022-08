Los jugadores dejaron caducar 22 mdd en cupones el año pasado. ¿Adónde fue a parar el dinero?

Cupones no reclamados de los casinos de Las Vegas el miércoles 17 de agosto de 2022, en Las Vegas. El estado, que recibe el 75 por ciento de las ganancias no reclamadas, recaudó 16.5 millones de dólares de un total de casi 22 millones de dólares en ganancias no reclamadas en el año fiscal 2021-2022. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Cupones no reclamados de los casinos de Las Vegas el miércoles 17 de agosto de 2022, en Las Vegas. El estado, que recibe el 75 por ciento de las ganancias no reclamadas, recaudó 16.5 millones de dólares de un total de casi 22 millones de dólares en ganancias no reclamadas en el año fiscal 2021-2022. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Cupones no reclamados de los casinos de Las Vegas el miércoles 17 de agosto de 2022, en Las Vegas. El estado, que recibe el 75 por ciento de las ganancias no reclamadas, recaudó 16.5 millones de dólares de un total de casi 22 millones de dólares en ganancias no reclamadas en el año fiscal 2021-2022. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

En lugar de tener en sus manos boletos nuevos, muchos turistas y lugareños se han encontrado constantemente con la molestia de tener que quedarse con un cupón que vale unos pocos centavos. Los jugadores solo tienen seis meses para usarlo. Pero, ¿a dónde va el dinero una vez que el cupón expira?

Según una ley de 2011, el estado recauda el 75 por ciento de cualquier cupón de apuestas caducado y el concesionario del casino puede quedarse con el resto. Y los apostadores dejaron 22 millones de dólares en cupones no reclamados en el año fiscal que terminó el 30 de junio, según datos del estado.

Clorissa Pierce, de Farmington, Nuevo México, se asegura de jugar entre máquinas tragamonedas nuevas y antiguas cuando visita Las Vegas. Le gustan los juegos antiguos de monedas de un centavo y de un cuarto, el sonido que hacen las monedas y revisar las bonificaciones de las grandes máquinas nuevas.

Pero hay algo que no le gusta: los cupones de boletos. Cuando Pierce finaliza su juego y canjea su dinero en un cajero automático/máquina de entrada y salida de boletos, se queda con un cupón en papel por el valor del cambio.

“Eso es algo que odiaba de los cupones”, dijo Pierce. “No dan menos de un dólar. Tienes que ir hasta el cajero para cobrarlos. A veces es una molestia, sobre todo cuando son 30 o 40 centavos. Se ha convertido en una molestia”.

El proceso de caducidad de Nevada no es único. Los cupones no reclamados en Nueva Jersey y Pensilvania caducan al cabo de uno y tres años, respectivamente. Otros no caducan en absoluto.

En Nevada, cuando pasan 180 días desde la emisión de un cupón, los casinos incluyen el 25 por ciento del valor del canje en sus ingresos brutos reportados para el mes en que expiró y remiten la cantidad restante a la Comisión de Juegos de Nevada, que añade los fondos al fondo general del estado.

Los ingresos recaudados por los cupones caducados han aumentado cada año desde 2012, el primer año en que el estado comenzó a recaudar ingresos por los cupones no reclamados. En ese momento, el estado reportó ingresos de 3.1 millones de dólares en 4.2 millones en cupones no reclamados. (El estado no recoge datos sobre cuántos cupones quedan sin reclamar cada año).

Los ingresos del estado por estos cupones subieron a un estimado de 10.4 millones de dólares durante el año fiscal 2019. Los ingresos disminuyeron durante la pandemia, pero a medida que los negocios y los viajes comenzaron a recuperarse durante el año pasado, se dispararon un 59 por ciento en 2022, hasta los 16.5 millones de dólares. Eso significa que los casinos se quedaron con unos 5.5 millones de dólares en cupones no reclamados el pasado año fiscal.

Los expertos señalan algunas razones diferentes por el aumento en los ingresos.

“Ha sido bastante interesante ser testigo del crecimiento registrado en los pagos de la tasa de cupones de apuestas caducados, desde los 7.2 millones de dólares en el año fiscal 13 hasta lo recaudado en el año fiscal 22”, escribió Mike Lawton, analista económico mayor de la Junta de Control del Juego de Nevada, en un correo electrónico. “En su mayor parte, el importe de los pagos de la tasa de cupones de apuestas caducados ha crecido a la par que el crecimiento de las ganancias de las tragamonedas registrado por el estado. Esto parece lógico, ya que la proporción entre las ganancias de las tragamonedas y los cupones caducados no ha fluctuado demasiado”.

El año pasado, el estado registró un récord histórico de ganancias en las tragamonedas, con 9,800 millones de dólares; naturalmente, hubo un aumento de los cupones caducados.

Pero Lawton señaló un cambio en la ley que entró en vigor en 2021. Amplió las fuentes de recolección de cupones caducados para incluir todos los juegos que emiten cupones de apuestas, como algunos juegos de mesa avanzados y algunos escenarios de apuestas deportivas. Los funcionarios estatales dicen que no tienen idea de su impacto porque la Junta de Control del Juego no recibe datos sobre los bonos de apuestas caducados por tipo de juego.

Otros miembros del sector sospechan que los cambios en las operaciones y el comportamiento de los visitantes durante la pandemia contribuyeron a un aumento de los cupones caducados.

Victor Newsom, vicepresidente mayor de la empresa de tecnología financiera Everi Holdings Inc. con sede en Las Vegas -que fabrica cajeros automáticos y máquinas de entrada y salida de cupones, entre otros productos- dijo que podrían estar circulando más cupones con valores más bajos porque muchos casinos limitaron sus operaciones con monedas tras la escasez de estas en 2020.

“Con la escasez de monedas, se han cambiado al punto en que puedes canjear un boleto de 100.53 dólares, pero solo obtendrías los 100 dólares en boletos”, dijo Newsom. “Obtendrías otro boleto TITO generado por 53 centavos que puedes llevar a la jaula. No reduce necesariamente el número de cupones que circulan por ahí, pero reduce drásticamente tanto el costo del operador como el valor del número de boletos no canjeados”.

Para jugadores como Pierce, un cupón que vale unas pocas monedas no suele valer la pena el viaje a la ventanilla, especialmente si hay fila. Algunos guardan sus cupones para futuras visitas o los guardan como recuerdo.

Pierce dice que su familia los colecciona para añadirlos a las propinas cuando están en una propiedad. Otras veces, los jugadores le entregan los cupones que les sobran mientras ella se sienta cerca de un cajero automático. Incluso ha recogido boletos sobrantes encima de las máquinas.

“Me gustaría que lo hubieran establecido para poder recuperar el cambio”, dijo Pierce. “Cuando simplemente caducan, es una especie de desperdicio”.