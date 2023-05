Los carriles HOV de Las Vegas podrían desaparecer en dos años

Carriles HOV en la Interestatal 15 cerca del Strip de Las Vegas. (Archivo Review-Journal)

Los carriles HOV se ven en la Interestatal 15 cerca de la salida East Flamingo Road en 2019 en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

Con la reducción del horario de los carriles para vehículos compartidos que entró en vigor el mes pasado en el valle de Las Vegas, se está trabajando en la posible eliminación total de los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV).

El Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) ha iniciado el proceso de un estudio ambiental, destinado a determinar los posibles impactos que la eliminación de los carriles HOV tendría en el sur de Nevada.

El estudio es un requisito de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y tarda entre 18 y 24 meses en completarse.

“El proceso está en marcha, pero todavía llevará tiempo licitar el contrato y que lo apruebe la junta directiva de transporte”, dijo Justin Hopkins, portavoz del NDOT. “Es importante tener en cuenta que el alcance de NEPA será mayor que la mayoría de los estudios NEPA que realizamos porque toca múltiples tramos de autopista y a través de múltiples vecindarios en el Condado Clark y Las Vegas”.

Las horas de regulación de los carriles HOV en la Interestatal 15 y la U.S. Highway 95 se redujeron el año pasado de 24/7 a entre las 5 a.m. y las 10 p.m. los siete días de la semana. El mes pasado esas horas se redujeron aún más a entre 6 a.m. y 8 a.m. y 4 p.m. y 6 p.m. de lunes a viernes, con los carriles abiertos para todos los conductores fuera de esas cuatro horas en los días laborables y todo el tiempo los fines de semana.

La eliminación de los carriles HOV podría conllevar la eliminación de varias rampas de acceso y salida, en función de los resultados del estudio medioambiental. Entre ellas se encuentran Neon Gateway al centro de Las Vegas, la rampa HOV entre la I-15 y la autopista U.S. 95 y la rampa HOV de Summerlin Parkway desde y hacia U.S. 95.

“Es demasiado pronto para saber qué repercusiones, si las hubiera, podrían tener las rampas y pasos elevados específicos para HOV”, dijo Hopkins. “Tenemos que ver qué concluye la NEPA y qué pasos da a continuación la junta de transporte”.