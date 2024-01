Los californianos cuentan por qué se mudaron a Las Vegas, una ciudad ‘más barata’

Jasmine Lee, izquierda, y su esposo Charles, que se mudaron de California a Las Vegas, posan con su agente inmobiliaria Amy Allen en su nuevo hogar el lunes 8 de enero de 2024. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una foto aérea muestra casas en Summerlin cerca de Paseos Park el miércoles 9 de agosto de 2023. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Charles Lee tuvo la oportunidad con la que millones de estadounidenses sueñan y muchos de hecho recibieron durante la pandemia: la posibilidad de conservar su empleo, pero trabajar a distancia desde cualquier lugar del país.

Él y su esposa decidieron irse de California a Las Vegas.

“Cuando nos enviaron a casa durante el COVID, me di cuenta de que iba a ser permanente”, afirma Lee, que trabaja en el sector de los seguros y se trasladó desde San Diego. “Así que empecé a investigar un poco y me di cuenta de que mi esposa y yo éramos libres de ir a donde quisiéramos, y San Diego se estaba poniendo muy caro en términos inmobiliarios”.

Lee dijo que estaba buscando una buena “ciudad en auge” para trasladarse y consideró Phoenix, Nashville y Charlotte, junto con Las Vegas. Lee y su esposa se decidieron por Las Vegas -y Spring Valley en particular- y se mudaron hace dos años por varias razones, entre ellas el clima, los impuestos más bajos y la proximidad a la familia.

Pero al final del día, Lee dijo que el mayor impulsor fue el aprovechamiento de su dinero cuando se trataba de comprar una casa nueva.

“Lo más importante era conseguir una casa bonita, y en San Diego eso iba a costar más de un millón de dólares”, dijo.

El traslado de californianos al valle de Las Vegas y a Nevada en general es una tendencia que se remonta a la creación del propio estado en el siglo XIX. Según varias fuentes, como los datos del Censo de Estados Unidos y los informes de investigación demográfica de la UNLV, los inmigrantes procedentes del Estado Dorado representan aproximadamente el 30 por ciento de todos los nuevos residentes en el Estado Plateado.

El precio medio de una vivienda unifamiliar en el valle de Las Vegas se sitúa actualmente en 410,900 dólares, frente a los más de 900 mil dólares de San Diego, según la agencia inmobiliaria Redfin.

Redfin estima que el auge migratorio impulsado por la pandemia disminuyó en 2023, ya que la proporción de compradores de vivienda que se trasladan alcanzó su nivel más bajo en 18 meses a finales de diciembre. Pero California -y Los Ángeles en particular- siguen constituyendo la mayoría de los nuevos residentes que se trasladan al valle de Las Vegas. Redfin estima que solo en noviembre el valle sumó 6,400 nuevos residentes, siendo Los Ángeles el primer lugar desde el que se trasladan. Los Ángeles encabeza el número de residentes que abandonan el país y se trasladan a otras metrópolis.

Solo Sacramento está viendo una mayor afluencia de nuevos residentes que el valle de Las Vegas, y la mayoría de sus nuevos residentes provienen de Nueva York, según Redfin.

La agente de bienes raíces del valle, Amy Allen, de Leading Vegas Realty, que trabajó con los Lees para comprar su casa, dijo que hay una serie de factores que impulsan a los californianos trasladarse a Las Vegas, incluyendo la asequibilidad, oportunidades de empleo, menos tránsito y la falta de Nevada de impuesto sobre la renta personal.

“Las políticas fiscales favorables de Nevada la han convertido en un imán para las personas que observan la posibilidad de ahorrarse el impuesto sobre la renta”, dijo. “Sin impuesto estatal sobre la renta y con impuestos sobre la propiedad comparativamente más bajos, muchos sudcalifornianos están descubriendo que trasladarse a Las Vegas ofrece importantes ventajas financieras”.

Dinero y ubicación, ubicación, ubicación

Para Adam Goldstein, la primera razón para mudarse de Los Ángeles a Las Vegas fue el dinero.

“Estabilidad financiera y es más barato”, dijo el camionero. “Y la posibilidad de comprar una casa en Las Vegas es mucho más posible que en California”.

Goldstein, quien se mudó a Las Vegas en noviembre de 2022 y compró una casa en septiembre pasado, dijo que sus amigos en California están teniendo que poner más dinero para comprar casas y sus pagos de hipoteca siguen siendo más altos que los de él.

Dijo que Las Vegas fue una venta fácil cuando llegó el momento, y no tiene planes de dejar la ciudad.

“Me enamoré de Las Vegas inmediatamente”, dijo Goldstein. “En cuanto me mudé a Las Vegas, ya me estaba ahorrando unos nueve mil dólares al año en impuestos estatales en comparación con California”.

Nevada es uno de los nueve estados que no tienen impuesto sobre la renta de las personas físicas, y California tiene el tipo más alto del país, el 13.3 por ciento.

Kimo Quance, un agente de bienes raíces con sede en La Mesa, California, dijo que Nevada no es solo más barato, sino el más cercano de los estados más asequibles sobre la base de impuestos y precios de bienes raíces.

“Tengo clientes que se trasladan a Las Vegas principalmente por el costo de la vida, por ser más barato que el sur de California, porque Nevada no tiene impuesto estatal sobre la renta y porque buscan un entorno político mejor para acercarse a sus puntos de vista, pero manteniéndose lo más cerca posible de California”, dijo. “Quieren estar cerca, porque muchos clientes siguen teniendo familiares que quieren ver y que aún viven en California, así que se trasladan a Las Vegas o a la zona de Phoenix”.

Matt Shihadeh, otro californiano que se mudó a Las Vegas en diciembre, compró un piso en un rascacielos a las afueras del Strip. Este consultor y antiguo piloto de F-18 trabaja en la base aérea de Nellis y planea dividir su tiempo entre Las Vegas y San Diego, donde aún viven sus hijos.

Dijo que Las Vegas es “lo mejor de ambos mundos”.

“He pasado mucho tiempo en Las Vegas a lo largo de los años en Nellis o solo por diversión, así que estaba bastante familiarizado con la zona y tengo varios amigos que vivían allí que me dieron mucha información”, dijo Shihadeh. “Hasta ahora, todos los sitios en los que he estado en Las Vegas han sido una experiencia realmente buena e incluso más amables y complacientes que lo que he visto en el sur de California”.

Lee dijo que él y su esposa no se arrepienten de su traslado desde San Diego, pero una cosa realmente lo tomó por sorpresa, la escena de la comida.

“En todos los sitios a los que hemos ido la comida es buena, y San Diego tiene buenos restaurantes, pero aquí puedo ir a un bar de mala muerte y la comida sigue siendo muy buena”.