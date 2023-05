Los A’s y los legisladores de Nevada a punto de cerrar un acuerdo sobre el estadio de Las Vegas

mayo 24, 2023 - 8:24 am

Exterior de Tropicana para la posible construcción del sitio del estadio de los A's el miércoles 17 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los Oakland A’s y los legisladores estatales están cada vez más cerca de llegar a un acuerdo que permitiría destinar hasta 380 millones de dólares de fondos públicos al estadio de la Major League Baseball (MLB) de Las Vegas, proyectado por el equipo y valorado en 1,500 millones de dólares, según ha declarado una persona al Las Vegas Review-Journal con conocimiento de las negociaciones.

La contribución pública incluiría 180 millones de dólares del Estado en créditos fiscales transferibles, de los cuales 90 millones se devolverían con los ingresos del estadio.

El Condado Clark aportaría 150 millones de dólares. De ese total, 125 millones de dólares procederían de bonos emitidos por el condado y reembolsados por un distrito fiscal establecido en los alrededores del sitio propuesto para el estadio Tropicana Las Vegas. El condado también se comprometería a pagar 25 millones de dólares en mejoras de las infraestructuras del sitio del estadio.

El compromiso total de financiación pública oscilaría entre 350 y 380 millones de dólares, dependiendo de cuándo se adquieran los bonos y de la tasa de interés que se les aplique.

Los A’s serían responsables de cualquier cantidad que supere los 380 millones de dólares, indicó la fuente.

“No se consigue un acuerdo mejor que este para un equipo de la Major League Baseball”, dijo una fuente.

El acuerdo de financiación se incluirá en el proyecto de ley del estadio de los A’s, que podría presentarse tan pronto como el miércoles, dijo la fuente. El proyecto todavía tendría que ser aprobado por la Legislatura y firmado en ley por el gobernador Joe Lombardo.

Si eso sucede, se sentarían las bases para la reubicación del equipo al sur de Nevada y poner fin a su búsqueda de un reemplazo para el deteriorado Oakland Coliseum, uno de los estadios más antiguos y de los peores de la MLB. Los A’s podrían mudarse al nuevo estadio en 2027.

No fue posible contactar con los A’s el martes.

Funcionarios del Condado Clark habían expresado su preocupación acerca de lo que sucedería si el distrito fiscal no genera suficientes ingresos para cubrir los pagos de bonos cada año, indicó una fuente. Para hacer frente a esas preocupaciones, el estado tendrá una mejora de crédito en su lugar. Se usará para mejorar las posibilidades de reembolso.

Además, se creará una cuenta de reserva de dos años para el pago de los bonos cuando finalice la construcción del estadio.

La cuenta de reserva tiene un importante precedente. Cuando la Legislatura aprobó el proyecto de ley de financiación del estadio de los Raiders en 2016, incluyó una cuenta de reserva de deuda de dos años para garantizar el pago de los bonos. El fondo se creó para cubrir dos años de pagos de bonos en caso de que no se generaran ingresos fiscales, a través de un nuevo impuesto del 0.88 por ciento sobre las habitaciones de hotel en el Condado Clark.

Esa reserva de deuda se utilizó dos veces tras la pandemia del COVID-19 debido a la reducción de visitantes a Las Vegas. Ese fondo se ha recuperado en medio de un fuerte turismo en Las Vegas. En abril, la reserva de deuda del Allegiant Stadium estaba financiada al 91 por ciento, con 81.8 millones de dólares.

Los A’s no tendrán que pagar por los terrenos del estadio de Las Vegas. Gaming and Leisure Properties Inc. cederá a los A’s nueve acres en el sitio de Tropicana.

La propiedad de esos nueve acres se transferirá a la Autoridad del Estadio de Las Vegas una vez terminado el estadio. La autoridad del estadio obtuvo la propiedad del Allegiant Stadium y los terrenos en los que se encuentra tras su finalización en 2020.

La transferencia de los terrenos está supeditada a la construcción del estadio.

En un principio, los A’s pretendían conseguir hasta 500 millones de dólares de financiación pública cuando anunciaron el mes pasado que planeaban construir un estadio en una parte de las 49 hectáreas del sitio donde se encontraba la antigua propiedad Wild Wild West, en la esquina noroeste de Tropicana Avenue y Dean Martin Drive. El club de béisbol firmó entonces un acuerdo vinculante con la empresa matriz de Station Casinos, Red Rock Resorts.

A principios de este mes, Bally’s Corp., dueño de Tropicana, y GLPI, propietaria de los terrenos sobre los que se encuentra Tropicana, anunciaron que habían llegado a un acuerdo vinculante con los A’s por nueve acres del sitio de 35 acres. Si se aprueba el plan del estadio, Bally’s demolería el Tropicana y tendría la opción de construir un nuevo megaresort en la superficie restante.