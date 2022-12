Los 10 mejores conciertos en Las Vegas para el fin de semana de la Víspera de Año Nuevo

Ahora The Killers regresan a The Chelsea at The Cosmopolitan para un concierto de Víspera de Año Nuevo que marca uno de sus calendarios de conciertos en Las Vegas más concurridos en casi dos décadas.

Nos malcriaron, malcriaron con rock ‘n’ roll, canciones sobre examantes celosos y sitios de teclados iluminados.

En serio, ¿cuándo fue la última vez que The Killers se presentó cinco veces en su ciudad natal en un lapso de solo ocho meses?

Hay que remontarse a 2004, por lo menos, el año en que el exitoso debut de la banda, “Hot Fuss”, llegó a los estantes y alcanzó unas ventas mundiales que se acercan ya a los 10 millones de copias.

Pero en 2022, The Killers recuperó el tiempo de gira perdido a causa de la pandemia con tres presentaciones en Cosmopolitan of Las Vegas en abril y un concierto con todas las entradas agotadas en T-Mobile Arena en agosto, que completaron unas fechas multitudinarias en Latinoamérica y Europa en las que tocaron ante 65 mil fans en Ciudad de México y atrajeron a más de 110 mil asistentes a un par de conciertos en estadios de Londres.

(También se presentaron en un concierto privado en Caesars el mes pasado como parte de la fiesta de presentación de Las Vegas Grand Prix de la Fórmula Uno).

The Killers han estado de gira en promoción de sus dos discos más recientes, el caleidoscópico “Imploding the Mirage” de 2020 y el más austero y despojado “Pressure Machine” de 2021, ya que la banda ha estado introduciendo una serie de nuevas canciones en su lista de canciones.

“A veces nos da miedo presentar una canción nueva al público. Nunca sabes cómo saldrá”, le dijo el baterista de los Killers Ronnie Vannucci Jr. a Review Journal en una entrevista antes del concierto de la banda en T-Mobile. “A veces es muy aleccionador. Te quedas como: ‘Ah mier—, sabía que esto debería haber sido más rápido’. Normalmente, tiene mucho que ver con el tempo. Creo que también estamos en ese punto en el que hemos reconocido la necesidad de un cierto arco emocional dentro de un conjunto de canciones -e incluso dentro de las propias canciones-, así que haremos diferentes versiones en vivo de las canciones”.

Así que, aunque hayas escuchado a la banda tocar un tema varias veces, es posible que la próxima vez lo escuches de forma diferente.

“A veces las juntamos con otra canción más antigua y hacemos pausas. Las aumentamos, recortamos y adaptamos para que encajen en vivo”, explica Vannucci. “También nos divierte jugar un poco con las canciones, no tocarlas al pie de la letra, la versión del disco/álbum. También nos ayuda a sobrellevar el hecho de tocar una canción por la vez siete mil”.

Pues bien, según el sitio de archivos de conciertos de internet Setlistfm.com, el grupo ha tocado “Mr. Brightside” unas 950 veces (aunque el sitio no tiene la lista de canciones de todos los conciertos de The Killers, así que es probable que sean muchas más).

Es de esperar que The Killers aumenten esa cifra el sábado.

Estos son otros nueve conciertos que tendrán lugar en Las Vegas este fin de semana de Víspera de Año Nuevo:

Tenacious D, 9 p.m. el viernes y 10 p.m. el sábado, The Theater at Virgin Hotels Las Vegas.

Este no es el mejor concierto de Víspera de Año Nuevo de la historia; es solo un homenaje -tomando prestada una línea de Tenacious D, el mejor dúo cómico de metal acústico del mundo con la estrella de “Nacho Libre.” Sí, Jack Black y Kyle Gass han vuelto para convertir tus calcetines en montones de hilos inútiles mientras te hacen mover la cabeza y escupir tu Bud Light.

Boletos a partir de 49 dólares; axs.com.

Gwen Stefani, 9 p.m. viernes y sábado, Venetian Theatre

No es una “hollaback girl”, pero al menos volvió. Gwen Stefani es una cara conocida por estos lares -o por cualquier lugar con MTV en los 90 y principios de los 80- gracias a su anterior residencia en Zappos Theater de Planet Hollywood Resort. Vuelve este fin de semana para un concierto de dos noches en Venetian Theatre, más íntimo. ¿Quizá también se presente su esposo, Blake Shelton? Ya sabemos dónde estará su ex-marido…

Boletos a partir de 139.95 dólares; venetianlasvegas.com.

Time of Your Life Festival, 6 p.m. el sábado, Fremont Street Experience.

Vuelve a divertirte como si fuera 1999 cuando Bush, un clásico de la radio de la era grunge liderado por Gavin Rossdale, encabece Time of Your Life Festival, que también contará con la presencia de Sugar Ray, otros artistas de los 90, además de los rockeros The Struts, los pioneros del hip-hop Sugar Hill Gang, los grandes del reggae The Wailers con Julian Marley, el grupo de R&B All for One, el extraordinario DJ Skribble y el dúo de rap Tag Team. Ahí está, jefe.

Los boletos cuestan 50 dólares; vegasexperience.com.

Bruno Mars, 9 p.m. viernes y sábado, Dolby Live en Park MGM

Puede que Bruno Mars haya saltado a la fama en la última década, pero su sonido y su espectáculo -los movimientos de baile sincronizados con su banda de acompañamiento, esos grooves líquidos y funkificados apoyados por teclas directas de los 80 y armonías suaves- se los deben a precursores como los Jackson Five, Morris Day & the Time y Prince. Es la constancia de que los viejos tiempos no tienen por qué envejecer.

Boletos a partir de 395 dólares; ticketmaster.com.

Adele, 8 p.m. viernes y 10 p.m. sábado, Colosseum at Caesars Palace

Técnicamente, solo necesitas un riñón. Así que ahora es el momento de vender ese otro riñón inútil y holgazán al estilo del mercado negro y quizá, sólo quizá, consigas suficiente dinero para comprarte un boleto de reventa para la residencia de Adele en Las Vegas, que vuelve este fin de semana para más espectáculos de boletos agotados. ¿Necesitas un bisturí?

Los boletos de reventa están disponibles en axs.com.

Jackpot NYE, 5 p.m. viernes y sábado, Downtown Las Vegas

En la última década, la empresa de eventos de música electrónica dance RVLTN, con sede en Las Vegas, se ha ido convirtiendo poco a poco en una de las principales empresas locales de música electrónica dance (EDM), lo que no es poco teniendo en cuenta que éste es un mercado de destino para dicha música. Ahora organiza su mayor evento hasta la fecha y su primera producción de Víspera de Año Nuevo con Jackpot NYE de dos noches, encabezado por las superestrellas Deadmau5, Porter Robinson, Rezz y RL Grime junto con Ghostrydr (Ghastly b2b Joyryde), Marauda, Versa, Kill the Noise y Black Tiger Sex Machine, entre otros. Y hablando de estos últimos…

Los boletos de un día cuestan 99.99 dólares; los pases de dos días 149.99 dólares; jackpotnye.frontgatetickets.com.

Fiesta posterior a NYE, 12:30 a.m., A-Lot en Area15

Cuando la fiesta se acaba… la fiesta no tiene porqué acabarse. Al fin y al cabo, esto es Las Vegas, no Cleveland, donde tienen cosas para las que nosotros no usamos nada, como la última llamada y la nieve. Por eso, el trío canadiense de EDM Black Tiger Sex Machine, enmascarado y amante del metal, seguirá su presentación en Jackpot NYE con un conjunto a última hora de la noche y primera de la mañana en Area15. La resaca no puede empezar si la fiesta no termina, ¿verdad?

Boletos a partir de 29.95 dólares; area15.com.

Kevin Hart, 8 p.m. sábado y domingo, Resorts World Theatre.

Fue el primer comediante en agotar los boletos de un estadio de fútbol americano y una vez vendió un millón de boletos para un concierto en seis meses, también un récord. Sin embargo, a pesar de su fama, el atractivo de Kevin Hart sigue basándose en las preocupaciones de la gente común, desde las dificultades de criar a los hijos hasta las peleas en el estacionamiento de Best Buy. Nos pasa a todos.

Boletos a partir de 89 dólares; axs.com.

Durand Jones & The Indications, sábado a las 8 p.m., Brooklyn Bowl at The Linq

Estos revivalistas del soul agotaron los boletos en su debut en Brooklyn Bowl en mayo. Este fin de semana vuelven para repetir. ¿Qué te espera? Voces en falsete, enérgicas líneas de bajo, guitarra wah-wah (naturalmente) y melodías con los ojos puestos tanto en la pista de baile como en la habitación.

Boletos a partir de 45 dólares; brooklynbowl.com/las-vegas.