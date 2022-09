Lombardo cambia su postura sobre la orden ejecutiva del aborto

ARCHIVO - El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, habla durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el 8 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

El alguacil del Condado Clark y aspirante republicano a la gobernación, Joe Lombardo, ha cambiado su postura sobre la derogación de una orden ejecutiva que protege a las mujeres de ser perseguidas por buscar un aborto en Nevada, cuando faltan menos de dos meses para las elecciones del 8 de noviembre.

El miércoles publicó una nota en el sitio web de su campaña en la que se describía su postura sobre el aborto y el tipo de medidas que tomaría como gobernador. Al menos una de esas posturas es diferente de lo que dijo hace un par de semanas.

Anteriormente, Lombardo dijo que intentaría derogar la orden ejecutiva del gobernador Steve Sisolak que protege a los pacientes de fuera del estado que buscan atención a la salud reproductiva en Nevada, que Sisolak promulgó en junio tras la anulación del caso Roe v. Wade.

En la nota de su sitio web, Lombardo escribió que hace meses dijo que evaluaría la derogación de esa orden ejecutiva que creía “en aquel momento y sigo creyendo que no era más que teatro político”.

“Steve Sisolak es adicto a las órdenes ejecutivas tanto para proteger su poder como para anotar puntos políticos. Sencillamente, no creo que las órdenes ejecutivas deban ser permanentes ni que deban usarse como táctica de campaña”, escribió Lombardo.

“Sin embargo, dado que hay esfuerzos en otros estados que podrían afectar a los nevadenses, me he comprometido a no derogar esa orden ejecutiva hasta que la Legislatura pueda dejar claro que Nevada no va a perseguir a las mujeres que buscan un aborto ni a los proveedores médicos que se presentan a abortar legalmente”, escribió Lombardo.

Hace menos de dos semanas, le dijo a un reportero del Review-Journal que consideraría la derogación de la orden ejecutiva de Sisolak, llamándola “teatro político”.

El 13 de agosto, en la fiesta anual del exfiscal general y candidato republicano al Senado por Estados Unidos, Adam Laxalt, Lombardo le dijo a un posible votante, en referencia a la orden ejecutiva de Sisolak, que “podemos derogarla inmediatamente”. El posible votante preguntó: “¿Así que va a hacer eso?”. Lombardo respondió “sí”, según el audio facilitado al Review-Journal.

El 11 de agosto, en una entrevista con KRNV, cuando se le preguntó si derogaría la orden ejecutiva de Sisolak, Lombardo dijo: “No sé si está codificada en la ley y si hay que derogarla, pero si es una posición, tal como está escrita en la ley, sí, absolutamente”.

También declaró anteriormente que analizaría cualquier legislación relacionada con el aborto que estuviera sobre su mesa “a través de un lente provida”.

La posición de otros candidatos

Lombardo es uno de los muchos republicanos del estado y de todo el país que caminan por una línea delgada en cuanto a su posición respecto al aborto. Con muchas encuestas que muestran que el aborto es un tema importante para los votantes -y con la mayoría de los nevadenses apoyando al menos algunos casos de aborto- los republicanos han tenido que dar marcha atrás en las opiniones que proclamaron durante las primarias.

El candidato republicano del Distrito Uno del Congreso, Mark Robertson, por ejemplo, cambió su sitio web para dejar claro que no apoyaría la legislación federal sobre el aborto y suprimió algunas frases sobre este. Otros republicanos opuestos al aborto que se postulan en noviembre, incluido Lombardo, también han dicho que no apoyarían una prohibición federal del aborto, manteniéndose firmes en su argumento de que las leyes sobre el aborto deben dejarse en manos de los estados.

Lombardo dijo en la nota que no puede controlar lo que hacen otros estados, pero “puede seguir dejando claro que no vamos a perseguir a las mujeres por abortar en Nevada. Punto”.

También dijo que no colaborará con la investigación de ningún otro estado sobre una persona que haya venido a Nevada para participar en cualquier actividad que sea legal en Nevada pero que no lo sea en su estado de residencia.

“Lo que es legal en Nevada es legal aquí, independientemente de la ley de cualquier otro estado. No perseguiremos a los residentes de Utah que vengan a Nevada a jugar, aunque el juego de cualquier tipo en Utah sea ilegal, y no perseguiremos a las mujeres de otro estado que busquen un aborto legal en Nevada”, escribió Lombardo.

En respuesta a la declaración más reciente de Lombardo, el portavoz de la campaña de Sisolak, Reeves Oyster, dijo en un comunicado: “Joe Lombardo sabe que su programa antiabortista extremo -como el apoyo a la prohibición del aborto y los anticonceptivos- está fuera del alcance de los nevadenses y esta ‘nota’ es otro intento desesperado de reescribir la historia. Este es el mismo libro de jugadas de intentar huir de lo que dijo en las primarias y los votantes de Nevada pueden ver a través de él”.

No a la prohibición de anticonceptivos

Los demócratas han atacado a Lombardo por apoyar la prohibición de los anticonceptivos, pero la portavoz de la campaña de Lombardo, Elizabeth Ray, ha dicho en múltiples ocasiones que Lombardo no apoya la prohibición de los anticonceptivos. Lombardo repitió esa postura en la nota publicada en su sitio web el miércoles: “Como he dicho en repetidas ocasiones, apoyo el acceso a los anticonceptivos en Nevada”, dice. “No apoyo ninguna otra restricción al acceso a los anticonceptivos, ni apoyaría la prohibición de los anticonceptivos en Nevada”.

La confusión sobre la postura de Lombardo respecto a los anticonceptivos proviene de un debate de 8NewsNow antes de las primarias republicanas, en el que un moderador le preguntó a Lombardo si “apoyaría quizá añadir leyes de notificación a los padres, periodos de espera antes de interrumpir un embarazo u otras restricciones, tal vez como en el caso de las píldoras Plan B”. Lombardo dijo: “sí, absolutamente. Lo tendría en cuenta”. No estaba claro qué cosas apoyaba Lombardo.

Con la nota publicada el miércoles, Lombardo dijo que espera aclarar cualquier confusión. “Como la mayoría de los nevadenses, soy un firme partidario de la notificación a los padres, y creo que la salud y la seguridad de los menores es un componente fundamental de cualquier política de salud”, dijo.

“No todo el mundo estará de acuerdo con mi postura, y respeto que las personas razonables puedan estar en desacuerdo con la política pública. Los votantes de Nevada hablaron hace 30 años, y el sentimiento del público sigue siendo el mismo, por lo que la ley de Nevada está asentada y solo puede ser modificada por el voto del pueblo. Ningún político puede cambiar la ley del aborto”, escribió Lombardo.